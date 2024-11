Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az interaktív hangszerkiállítás, amelyet „LézerSzimfónia” névre kereszteltek, március 26-án nyílt meg Békéscsabán az Internet Fiesta részeként. Ezt a tárlatot második világpremierként említette, hiszen először Székelyudvarhelyen mutatták be a nyolc különleges hangszert, majd a testvérkönyvtári kapcsolat révén érkezett a városba.

A kiállításon a látogatók birtokba vehettek különféle interaktív elektronikus hangszereket

Fotó: Beol.hu

A kiállítás közel nyolc hónapig volt látogatható a Békés Megyei Könyvtárban, összesen 45 alkalommal biztosítva lehetőséget a hangszerek megtekintésére és kipróbálására. Az eseményeken számos diák vett részt oktatási intézményekből, és sok érdeklődő fordult meg a környező településekről is. Így közel 900 látogató próbálta ki a hangszereket.

A kiállításon látható különleges eszközök Olaszországból, Nagy-Britanniából és Ázsiából származnak

A látogatók birtokba vehettek különféle interaktív elektronikus hangszereket, mint például a lézerhárfát és a légdobot, de zenélhettek poharakba öntött víz segítségével is. A kiállított eszközök között szerepelt többek között a teremin is, amely a világ egyik első elektronikus hangszere.

Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója elmondta, hogy Székelyudvarhelyen működik egy közösségi alapítvány, amely minden évben pályázati lehetőséget hirdet. Ennek keretében tudományos népszerűsítő tevékenységekre és installációk megvalósítására lehet pályázni. A könyvtár számos projektre nyújtott be pályázatot, köztük volt a hangszerkiállítás is. Ezek a hangszerek így együtt sehol máshol a világon nem láthatók, ami jelentős érdeklődést keltett. Különlegességük abban is rejlik, hogy nem csupán zenei képzettséggel rendelkező személyek számára készültek, bárki könnyedén megszólaltathatja őket.