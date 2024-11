Verasztó János adott lelki hangolódást az Irodalmi Kávéházban

Az Irodalmi Kávéház második felében Verasztó János evangélikus lelkész szólt a jelenlévőkhöz. Áhítatának idei alapját a talentumok szentírási példázata adta. A lelkész elmondta, hogy minden egyes ember kap Istentől talentumot, azaz tehetséget, mindenki képes valamire, amire a másik nem vagy nem olyan jól, és Isten az várja, hogy ezeket kamatoztassuk, bontakoztassuk ki, szolgáljunk az Úrnak, ezzel lesz sokszínű, boldog a világunk, és a jutalmunk a mennyekben vár. A közelgő adventre utalva az igehirdető kiemelte, hogy a világ legnagyobb történése zajlik most is: Jézus visszajön. Várásának intenzív ideje a keresztények számára a karácsonyt megelőző négyhetes adventi időszak, amely jövő vasárnap kezdődik. Az áhítatra való lelki hangolódást a KIE-BEG zenekara segítette protestáns ifjúsági énekekkel. Nem kell sokat biztatni a jelenlévőket, hogy ezekbe az énekekbe is bekapcsolódjanak, hangosan zengett a kánon a sokat látott gyülekezeti terem falai között.

Mi az a KIE?

A KIE-hez hasonló szervezet Európa 36 országában működik. Ezek célja, hogy a fiatalabb generációkat szórakoztató, a szabadidőt értelmes és hasznos módon eltöltő módon vezesse be a kereszténységbe, a keresztények nagy családjába. A csabai KIE, amely tavaly Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetésben részesül és amelynek székhelye a Kinizsi u. 11. szám alatt van, rendszeresen tartott bibliakörökkel, tornafoglalkozásokkal, alkotókörrel, nyári táborokkal, izgalmas játékos alkalmakkal igyekszik ezt megtenni. Munkájuk alapja az önkéntesség, melyről az eseményen külön is szólt Buzás Erzsébet, az országos KIE korábbi elnöke, jelenlegi nemzetközi főmunkatársa. A nagy sikert aratott KIE Irodalmi Kávéházi eseményen végig jelen volt Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere, dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő és Gábor Tibor Dominik, Békéscsaba diák-alpolgármestere is.