Repisky Dániel, a fesztivált szervező Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. közművelődésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, öt helyszínen 15 előadó lépett fel szombaton este a Gyulakult Feszt keretében. A művelődési ház kávézója a Zeneműhely, a La Sposa és a Manuel Caffe, valamint a Sörpatika adott helyet a programoknak, illetve egy tizenhatodik zárókoncertet is tartottak.

A Pernahajder Campbell is fellépett a Gyulakult Feszten. Fotó: Kiss Zoltán

Gyulakult Feszt: stílusban is a sokszínűségre törekedtek

Mint azt korábban az MTI-nek kifejtette, az előadók között új és kifejezetten erre az eseményre létrejött formáció és „tizenéve” együtt zenélő csapat is fellépett, ahogy szólóénekes és harmonikán játszó szólóhangszeres művész is. Stílusban is a sokszínűségre törekedtek: a pop-rock és a keményebb rockos hangzásvilág mellett népzene és világzene is megszólalt. A helyszíneket úgy választották ki, hogy egymáshoz viszonylag közel legyenek, így a közönség könnyen el tudott jutni bármelyik ingyenes koncertre.

Valamennyi műfaj iránt érdeklődtek

– Kedvezően értékeljük a rendezvény fogadtatását. Valamennyi helyszínen és valamennyi műfaj iránt volt érdeklődés. Ugyancsak pozitívum, hogy azok a zenekarok, előadók is megismerték egymást, amelyek korábban nem álltak még kapcsolatban egymással – tette hozzá Repisky Dániel. A szakember hangsúlyozta, a program iránt van igény, éppen ezért a tapasztalatokat felhasználva, kibővítve, fejlesztve szeretnék a rendezvényt folytatni.