A két kötet megjelentetésével kapcsolatos hétfő délutáni sajtótájékoztatón Durkó Károly, a Gyulai Városbarátok elnöke elmondta, a közelmúltban az erdélyi Firtosváraljára is kivitték a könyveket, ahol egy nagyon szép este keretében beszélgettek az alkotásokról a helyiekkel. Az összesen 200 lelket számláló faluból 20-an voltak jelen a programon, és nagyon örültek a könyveknek.

Székely Árpád és Durkó Károly mutatta be a Gyulai Városbarátok által ismét megjelentetett két kötetet. Fotó: BMH

A Gyulai Városbarátok megőrzik az értékeket

Székely Árpád, a városbarátok elnökségi tagja elmondta, József János 1859-ben született Szentábrahámban, ami egy székely falu Hargita megyében. Nyolc testvére volt, nagy szegénységben éltek, édesapja ugyanakkor hamar felfedezte, hogy jó eszű gyerekről van szó. Iskolába küldték, tanítóképzőt is végzett, majd kántortanító lett. 1882-ban megpályázta a firtosváraljai tanítói és énekvezéri állást, amelyet meg is kapott. A falu első hivatalos énekvezére és kántortanítója volt. 43 évet tanított a faluban, jó hírű ember volt. A környező falvakból is sok gyerek járt oda, nagy tudású embernek számított, aki a tanításon kívül a lékekkel is foglalkozott.

Nyugdíjba vonulása után Brassóba költözött, majd 1935-ben hunyt el. Egész életében írt verseket, hazafias, családhoz szóló költeméyek, novellák, karcolatok, góbéságok egyaránt fűződnek a nevéhez. Ezek egy részét lelkes tanítványai 1936-ban, Székelyudvarhelyen kiadták. A kötet 200 példányban jelent meg, azóta sem kapható, ezért gondolták úgy a városbarátok, hogy ismét kiadják.

József Dezső 1919-ben érkezett Gyulára

József Jánosnak öt gyermeke volt, egyikük József Dezső, aki 1919 októberében érkezett feleségével Erdélyből Gyulára. Itt kezdett el tanítani rajzot, éneket, karéneket, majd 1955-ben ment nyugdíjba. Kiválóan festett mások mellett Kohán György, Kiss György és Koszta Rozália első mesterének is ő számított. Szabadrajziskolát is életre hívott Gyulán, ami 20 éven át működött a városban. 1942-ben a Kolozsvári Múzeum felkérte, hogy készítse el A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei című kis kötetét. A 20 oldalas munka 1943-ban jelent meg, és részenként a Magyar Néprajzi Lexikonban is benne van, illetve az egyetemi, főiskolai tananyagban ma is használják. A városbarátok finanszírozásában kiadott két kötet már kapható a könyvesboltokban.

József Dezső gyulai sírját a városbarátok 5 éve felújították.