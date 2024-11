Balázs Márk sokoldalú tehetség

Balázs Márk ötödikes kora óta volt a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákja. 2018-ban, az Orbán György zongoraversenyen első helyezést ért el, 2019-ben pedig részt vett a XV. Országos Zongoraversenyen is. Az Országos Kodály Zoltán Szolfézsversenyen 2020-ban arany minősítést kapott. 2022-ben már nemzetiközi versenyeken is részt vett, például az Alma Cornea Ionescu, a Carl Filsch zongoraversenyeken, valamint az Orbetelloi Online Nemzetközi Zongoraversenyen. 2024-ben az Amadeus Nemzetközi Zongoraversenyen III. helyet ért el. Számos fellépése volt már, korábban tagja volt a Power Beat Ütőegyüttesnek, akikkel Gyulai Junior Prima-díjat nyertek. Érdekli a zeneszerzés és a színház világa, már egyéni szerzői estje is volt. A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Napnak Húgával, Ragyogó Csillagval című előadás zenéjét ő írta. Idén novemberben bemutatják négykezes zongoradarabja iskolájában. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szeretne továbbtanulni, majd oktató lenni.