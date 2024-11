Adódtak csavarok, kanyarok, mire minden letisztult

A művész hangsúlyozta, az első nagy etap a technológia kidolgozása volt, amit a termékké fejlesztés követett. – Olyan tárgyakat, termékeket hoztam létre, amelyek művésziek, egyúttal praktikusak. Hordozhatóak, beépített powerbankkal, elektronikával felszereltek, gyorsan tölthetők – fűzte hozzá.

Sokáig kizárólag bőrrel dolgozott, fából csak eszközöket, kiegészítőket, kellékeket készített, később születtek meg művészi alkotásai, azzal az igénnyel, hogy működőképesek és szépek is legyenek.

Nem külső kényszer,hanem belső motiváció hajtja. Fotó: Bencsik Ádám

– A fa mindig is velem volt, szerintem minden férfi szereti megmunkálni ezt a csodálatos, élő anyagot. Az alkotás folyamatát élvezem igazán, az elkészíteni szánt tárgyhoz választok megfelelő alapanyagot és technológiát. Óriási szabadságot ad, hogy ezeket kombinálni tudom. Mint minden igazi alkotó, én is tisztában vagyok azzal; lehet, hogy csak a sokadik változat lesz tökéletes. Letettem a „mi van, ha nem sikerül” pszichés terhét – szögezte le, hozzátéve, kísérletezés közben nem is nézi az időt. Nem külső kényszer, hanem belső motiváció hajtja.

– Legújabb becsípődésem a fémöntés, különleges csatokat, vereteket, alkatrészeket készítek 3D nyomtatóval készített minta alapján rézből öntve. Most épp egy szép pásztorcsaton dolgozom. Önképző vagyok, autodidakta, a lignofánnal is egyedül mentem végig a kitalálástól a tervezésen át az alkotásig, filmezésig, marketingig vezető úton. Jobban rögzül, ha az ember egymaga küzdi végig a folyamatot – sorolta Éber Tamás, aki harminc éve kitalálta már, hová szeretne eljutni.

Vitorlást, játékbútort készítő nagypapa szeretne lenni

– „Csikó korom óta” olyan nagypapa szeretnék lenni, aki elkészíti az unokáinak a vitorláshajót, a játékbaba-ágyat, a hintalovat. Bár kamaszként még egyáltalán nem tudtam, merre vegyem az irányt, húszesztendős korom körül egy személyes beszélgetés ihletett meg; megismerkedtem valakivel, aki bőrművességet tanult. Ekkor jöttem rá, hogy valami alkotómunkával szeretnék foglalkozni, így előbb szíjgyártó nyerges, majd bőrműves lettem. Arra vágytam, hogy legyen egy jól felszerelt műhelyem, szaktudásom, alapanyagom, hogy ha úgy tarja a kedvem, akkor akár hajnal 2-kor is kimehessek a műhelyembe, megvalósítani, amit megálmodtam. Eltelt harminc év, s lám, megadattak ezek a lehetőségek, és a szakmám is örök szerelem, máig szép szakmai megrendeléseket kapok, tanítok is, szakköröm, táboraim, magántanítványaim vannak – részletezte.