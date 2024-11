A részletekről Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere, valamint Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese számolt be. Előbbi ismertette, hogy évről-évre igyekeznek megtölteni programokkal a Szent István teret advent idején is, az előrelépés szerinte szemmel látható, a fejlődés pedig folytatódik ebben az évben is. Mint mondta, idén felkérték a Csabagyöngye tapasztalt szervezőgárdáját, hogy segítsenek a városháza munkatársainak a Csabai Advent lebonyolításban.

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese, valamint Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere ismertette az idei Csabai Advent programsorozat részleteit. Fotó: Vincze Attila

A Csabai Adventen hétvégenként országos fellépők színesítik a programot

Varga Tamás kiemelte, hogy minden évben monitorozzák az adventi programokkal kapcsolatos lakossági visszajelzéseket, és ezek alapján készültek fel az idei esztendőre. Tavaly nagyon sikeres volt az óvodák, iskolák, civil szervezetek fellépése, ezt a hagyományt idén is folytatják, így hétfőtől csütörtökig fél öttől ők lépnek majd fel a színpadon. Kifejtette, hogy péntek, szombat, vasárnap pedig helyi, illetve országosan ismert fellépők is megfordulnak majd Békéscsabán. Megjegyezte, hogy már november 30-án, szombaton kinyitnak a téren lévő szolgáltatók, azonban a programok december elsején, advent első vasárnapján indulnak. A szolgáltatók, illetve az élményelemek a két ünnep közt is ott lesznek a főtéren, december 31-én pedig a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is utcabállal köszönti a város az újévet.

Állatsimogató idén nem lesz, de az élményelemek most is ingyenesek lesznek

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy a betlehemi dekorációt felújított formájában ezúttal is felállítják a téren, a mikulásház egy picit nagyobb lesz, mint eddig, a látvány- és élményelemek ugyanakkor változatlanok maradnak, utóbbiakat egy regisztrációs jegy váltása után térítésmentesen lehet majd használni. Állatsimogató viszont idén nem lesz, helyette látványelemeket helyeznek ki a Jókai színház elé, a színpad pedig a nagy szökőkút elé kerül át – közölte.

Mikulás Fesztivált is tartanak majd a főtéren

Forczek Győző örömét fejezte ki, hogy az adventi programsorozat szervezésében is részt vehetnek, ami szerinte egy komoly visszajelzés arra vonatkozólag, hogy más rendezvények kapcsán jól végzik a dolgukat. Rámutatott, hogy az új elrendezés, a két sátor kihelyezése mindenképp előrelépés lesz, és azt szeretnék, ha egy közösségi tér, ezzel együtt meghitt hangulat alakulna ki az adventi időszak alatt. Megjegyezte, hogy a hétvégék folyamán olyan nevek látogatnak el Csabára, mint például Orsovai Reni, Pál Dénes, Heinz Gábor „Biga” vagy az Animal Cannibals, de lesznek brass zenekarok, illetve a kórusok is szerepet kapnak majd. Az igazgatóhelyettes emlékeztetett, hogy idén december 8-án tartják meg Mikulás Fesztivált a főtéren.



Az eseményen adventi ajándékként bemutatták a Munkácsy gyerekszemmel című videóklipet is, amely a Munkácsy 180 emlékév keretében készült el. A kisfilm hamarosan a nagyközönség számára is megtekinthető lesz majd.