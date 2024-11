Vidám népi játékokat mutattak be a Katica nagycsoportosok csütörtökön a Százszorszép óvodában. Az ünnepség apropóját az őszi ovigaléria megnyitója adta: Baranyai Erzsébet óvónő agyagmunkáiból nyílt kiállítás.

Baranyai Erzsébet az óvodások gyűrűjében. A szerző felvétele.

Baranyai Erzsébet negyven éve van a pályán, immár fazekasmester is

– Augusztus közepe óta dolgozok a Százszorszép óvodában, ahol kedves kolléganőmmel, Váradi Ildikóval egyengetem az Őzike csoport (kiscsoport) útját. Mindig szerettem formázni, az óvónői továbbképzés keretében ezért az agyagot, a fazekasságot választottam – mondta el a galéria megnyitója előtt az óvónő, aki a Békés Megyei Népművészeti Egyesület középfokú, majd felsőfokú képzésén is részt vett.

– Hugyecz László volt a mesterem, akinek nagyon sokat köszönhetek. A fazekasmesterséget ugyan nem gyakorlom, de szívesen és szeretettel hozom be az óvodába az agyag formázását, a fazekasság lehetőségeit; főként lapedények, hurkaedények készülnek a kezeink alatt. Ezek azok, amik az óvodások formavilágába, kézstruktúrájába beleilleszkednek – tette hozzá.

Idő és munka, amíg a korongon készült formákból házikó lesz

Baranyai Erzsébet kifejtette, nagycsoportra már elérnek olyan idegrendszeri érettséget a gyerekek, hogy leüljenek a fazekaskorong mellé.

– Mindannyian ezt szeretjük leginkább, varázslattal ér fel korongozni. A gyerekek megtanulják, hogyan kezeljék az agyagot, hogyan lehet egymáshoz tapasztani, formázni, díszíteni a részeket. A munkafolyamat végén komplett tárgyat kapnak, például mécsestartót, ami majd az adventi ünnepkör szép dísze lehet – sorolta az intézmény Kiskézműves tehetséggondozó műhelyének vezetője.

Álma, hogy komplett adventi falut építsen fel a gyerekekkel

– Most ősszel, az agyag, a korongozás művészete kerül előtérbe az óvodában. Hálásak vagyunk: a korongot, az égetést is a népművészeti egyesület biztosítja. A galériában kiállított dísz- és használati tárgyak a tanulási időszakom munkái; butéliák, butellák, tányérok, gyertyatartók, bögrék. Megmutatom a boroskancsót, a csörögéstálat, a vizeskantát, a tejesköcsögöt és a szív alakú kuglófsütőt is, amiben finomság is sült már – fűzte hozzá az alkotó.