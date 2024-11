Árpási Zoltán elmondta, rendelkezik egy meglehetősen nagy anekdotagyűjteménnyel.

Különleges cím

– Az igazán klasszikus Tóth Béla A magyar anekdotakincs című hatrészes könyvsorozata, amiben számomra megdöbbentő módon csak hat gyulai vonatkozású történet szerepel, Pálffy Albertről, Munkácsy Mihályról és Erkel Ferencről. Fontos forrást jelentettek a papi anekdoták, amelyek egy külön könyvben szerepelnek – sorolta a szerző. – A személyes beszélgetések és a régi újságok ugyancsak nagy segítséget nyújtottak, az interneten már számos régi lapszám elérhető, bár néha azért tűt kellett keresni a szénakazalban.

A címmel kapcsolatban kifejtette, 1990-es Főnök, én magába rúgok című kötete kapcsán tapasztalta, hogy a cím milyen jelentőséggel bír, és hogy arra az emberek még évek, évtizedek múlva is emlékeztek.

– A mostani, Lószag New Yorkban cím is benne van az anyagban, Bartók Béla egy New York-i élményéhez kapcsolódik – fogalmazott.

A legek történetei

Árpási Zoltánt megkérdeztük a legekről is. Mint elárulta, talán a legmeghatóbb történet Jászai Mari találkozását írja le Petőfi Sándor fiával, Petőfi Zoltánnal. A legmeghökkentőbb történet Mészáros Kálmánhoz kapcsolódik. A Gyulán született orvos több mint egy évtizedig élt Etiópiában, ahol operált, és több mint 8000 gyermeket segített a világra, majd a császár orvosa lett. Emellett szenvedélyes vadász volt, egy alkalommal négy oroszlánt terített le, ami világrekordnak számított. Eljutott a félelmetes fejvadászok közé is, ahol csak az nősülhetett, aki legalább öt férfit megölt. A lányos házhoz komoly bizonyíték, a megölt ellenség levágott nemi szerve nélkül be sem léphetett a nősülni szándékozó férfi.

Több mint 500 történet és pontos hivatkozások

Ahogy említettük több mint 500 ilyen és ehhez hasonló anekdota olvasható a kötetben.