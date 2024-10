„Mély fájdalommal, de az örök életben bízva tudatom, hogy szeretett Férj, Édesapa, Nagypapa Vollmuth Frigyes 2024. október 12-én, életének 81. évében örökre megpihent. Búcsúztató szertartása 2024. november 8-án 17 órakor Békéscsabán a Páduai Szent Antal Katolikus Templomban lesz, részvétnyilvánítás egy szál virággal” – osztotta meg a hírt Vollmuth Frigyes családja a közösségi portálon.

Vollmuth Frigyes Békéscsaba kulturális életének meghatározó alakja volt.

Fotó: Lehoczky Péter-archív fotó

Nagyváradon született

Vollmuth Frigyes 1943. február 12-én Nagyváradon született – olvasható a BékésWiki portálon. Általános iskolai tanulmányait Badacsonytördelicen végezte. Középiskolába Tapolcára járt, 1961-ben érettségizett. Rajzolni Nagy Gyula festőművészhez járt. 1968-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán rajz–földrajz szakon diplomázott le. Tanárai között volt Fischer Ernő és Cs. Pataj Mihály. 1974 és 1978 között – már békéscsabai lakosként – a Magyar Képzőművészeti Főiskola rendkívüli tagozatán tanult, ahol többek között Patay László festőművész tanítványa volt. 1978-ban művészettörténet–művészeti rajz szakos diplomát szerzett. 1978–1980 között esti képzésen esztétika speciális kollégiumot hallgatott.

1981-ben Békéscsabán filmes szakkört indított. 1985-től videoszerkesztéssel is foglalkozott, 1990-ben elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karának videokommunikációs szakát. Az 1989-es kísérleti televízióadásban ő látta el a műsorvezetői feladatokat.

Vollmuth Frigyes gyerekként tengerésznek készült

– Ez egy gyermekkori álmom volt – nyilatkozta lapunknak 2019-ben Vollmuth Frigyes. – Próbáltam jelentkezni, de akkor már túl voltam a korhatáron, és később rá is jöttem, hogy a tengerészet kemény fizikai munkával jár, amit bár bírtam volna, de nem nekem való. A katonaság is emiatt maradt ki, mert akkor éppen főiskolára jártam, annak végeztével, 25 évesen pedig már nem soroztak be. Maradt a műszerészi, később a tanári pálya, és végül is ez utóbbi mellett kötöttem ki.

Fürgébb volt a fényképezőgépnél

Vollmuth Frigyes tíz évig rajzolt riportokat, portrékat a Népújságba. – Akkoriban a rajztechnika jobb volt, mint a fénykép. Rendszeresen jártam az újságírókkal vidékre, és hál’ istennek gyorsan ment a portrék és karikatúrák rajzolása. Fürgébb voltam a fényképezőgépnél, mert akkoriban még elő kellett hívni a képet. Ha pedig én rajzoltam, akkor az azonnal kész volt – emlékezett ezekre az időkre.