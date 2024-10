Hisszük azt, hogy az ifjúság anyanyelvi nevelésének, az anyanyelv, a magyarság megőrzésének egyik fontos eszköze a vers, a versmondás – nyilatkozta a szervezők részéről Csibor Géza. Az interneten, a versfolyam.hu oldalon nyomon követhető versfolyam csütörtökön reggel 8 órakor vette kezdetét és várhatóan este 8 óráig tart.

Tizenkét órán át zajlik csaknem száz iskola részvétel a versfolyam, ami online követhető nyomon. Fotó: Licska Balázs

Több ezer iskolát kértek fel a programhoz való csatlakozásra

Csibor Géza elmondta, hogy előzetesen nyolcezer e-mailt küldött ki iskoláknak, hogy kívánnak-e csatlakozni a versfolyamhoz, az intézmények ezt követően regisztrálhattak. Az online közvetítés a Discordon keresztül zajlik, az iskolák bejelentkeznek, tesznek egy próbát, hogy a rendszer működik-e, majd élő adásba kerülnek. Vannak olyan iskolák, akik előre felvett anyagot küldtek, természetesen ezeket a videókat is beleillesztik a versfolyamba.

Mintegy száz iskola csatlakozott idén a versfolyamhoz

A szervező kiemelte a korábbi évekkel kapcsolatban, hogy szinte minden földrészről jelentkeztek be iskolák a versfolyamba. Idén az anyaországi és környező országokban lévő iskolák mellett regisztráltak intézmények Lengyelországból és Ausztráliából is. Összesen mintegy száz iskola csatlakozott a mostani versfolyamhoz, ami azt jelenti, hogy összességében több száz tanuló szaval magyarul, de színesíthetik is a műsort például dalolással, énekléssel, zenei kísérettel.

Fontosnak ítélik a közösség építését, a magyar kultúra terjesztését

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. a kezdetektől segíti a versfolyam lebonyolítását – nyilatkozta a városi médiacég részéről a műszaki vezető. Bucsai Ákos kiemelte, rendelkeznek minden szükséges eszközzel, kamerával és számítógéppel, ami szükséges ahhoz, hogy ennyi iskolát összekapcsolhassanak; valamint a kellő rutin is megvan a cégnél. Úgy véli, a közösség építéséről és a magyar kultúra terjesztéséről szól a versfolyam, mindkettő fontos a Békéscsabai Médiacentrum Kft. számára, megemlítette, a cég korábban kiérdemelte a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést is.