Az Újkígyósi Művésztelep főszervezője Facebook-oldalán számolt be a rendezvényről. Mint Horváth-Gazsó Adrienn festőművész írta, az idei alkotóhéten 20 művész látogatott el és alkotott az újkígyósi Művésztanyán, akik az ország különböző pontjairól és a határon túlról is érkeztek. Kiemelte, mint minden alkalommal, az idén is egy tematika köré épült a telepi munka: a zene, mint témakör, a hallás utáni inspiráló hívószó volt a művészeknek a kiinduló pont. A zenét-zeneművet vagy hangot-ritmust vizuálisan jelenítették meg a művészek festményekben, grafikákban, tűzzománcokban és plasztikákban.

A magyar festészet napja alkalmából megnyílt a VIII. Újkígyósi Művésztelep Zene és Képzőművészet című kiállítása a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban.

Fotó: Horváth-Gazsó Adrienn Facebook-oldala

A látogatók az Újkígyósi Művésztelep alkotóinak munkájába is betekintést nyerhettek

A tárlatot az idei művésztelep fővédnöke Harangozó Imre néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia tagja nyitotta meg. A megnyitón Priskin Péter gitárjátékát, valamint Hajgató Zoltán és Rákóczi Antal előadását hallgathatták a látogatók. A művésztelepi hét munkafolyamatába Gábriel János kisfilmjének vetítésén keresztül tekinthettek be a látogatók. Érdekesség, hogy az alkotások mellett a látogatók QR kódokat találhatnak, amik segítségével hallhatóvá válik minden kiállított alkotás inspirációs zeneműve, melyek a művészeket ihlették.

A tárlat december 22-ig megtekinthető a szabadkígyósi Wenckheim-kastély emeleti galériájában.