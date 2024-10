A Békés Megyei Könyvtár igazgatója köszöntőjében elmondta, a hét során különböző tematikájú programokkal készülnek minden korosztály számára, ezúttal pedig a költészetet, az irodalmat kedvelők számára szerettek volna egy színvonalas rendezvénnyel kedveskedni. Juhász Zoltán hangsúlyozta, hogy korábban is kapcsolatban voltak már Tóth Péter Lóránttal a vármegyei kistelepülési könyvtárak által és úgy gondolták, hogy Békéscsabára is érdemes elhozni a Radnóti Miklós emlékét megidéző előadást.

Tóth Péter Lóránt előadásában Radnóti Miklós emlékét idézte meg a Békés Megyei Könyvtárban. Fotó: Vincze Attila

Végigjárta Radnóti Miklós utolsó útját

Tóth Péter Lóránt történelem-testnevelés szakos tanár, drámapedagógus, versmondó és versvándor Magyarországot és a határokon túli magyarlakta területeket járja azzal a céllal, hogy a legnagyobb magyar költőink verseit tolmácsolja rendhagyó irodalomórák vagy pódiumestek keretében. Radnóti Miklós születésének 110., halálának 75. évfordulóján végigjárta a költő és a bori munkaszolgálatosok utolsó útját. Munkásságáért többek között Pro Cultura Hungarica-, a Trefort Ágoston-, a Radnóti- és a Latinovits-díjjal is kitüntették.

Az előadáson a híres Bori notesz versei is elhangzottak

Az versmondó kérdésünkre elárulta, hogy a „Lélek vagyok, élni szeretnék!" című performansz Radnóti Miklós életének utolsó hat hónapját mutatja be, amikor is végigjárta a dél-szerbiai bori rézbányáktól egészen a Győr melletti Abda határáig tartó utat. Mint mondta, ez egy erőltetett, halálmenet volt, mely úton írta meg a Bori notesz verseit. Megjegyezte, hogy ezek segítenek megidézni az előadás során Radnóti alakját, azt a fajta életbe való kapaszkodást, amit nem minden nap lát az ember. Szerinte annak 2024-ben is jócskán van létjogosultsága, hogy ne csak a költő versei hangozzanak el, hanem, hogy mi van mögötte, tehát milyen szituációk szülték meg Radnótiból ezt a tíz verset.

A Békés Megyei Könyvtár Országos Könyvtári Napokra további programokat is szervezett.