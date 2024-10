Rendkívüli, összesen 605 darabból álló relikviagyűjtemény látható a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum állandó kiállításán. A múzeum könyvekkel, fényképekkel, kártyákkal is gazdagodott a közelmúltban, sőt, a gyűjteménybe bekerült idén egy 1888-as rézkarc is. A Krisztus-trilógia Golgotájáról Karl Köpping készített másolatot, leheletfinom vonalakból felépített remekművet. A rézkarc további különlegessége, hogy Munkácsy Mihály és Karl Köpping is ellátta kézjegyével, sőt két portré is látható rajta az alkotókról. A Munkácsy múzeumban van az a levél is, amelyet a művész özvegye, Cécile Papier írt a Pesti Napló szerkesztőségének, Gerő Ödönnek 1907-ben. Az özvegy elárulja benne, hogy Munkácsy tanította meg szeretni.

Munkácsy Mihálynak a Randevú az ablaknál című festményére október közepén lehet majd licitálni.

Forrás: MNO/Virág Judit Galéria

Kalandos utat járt be Paál László és Munkácsy Mihály közös, Eső után, őszi hangulat című alkotása, amelyet hét évtized után láthat újra a nagyközönség a szegedi Móra Ferenc Múzeum Munkácsy-kiállításán – írta a Magyar Nemzet. A barbizoni erdőt ábrázoló tájképet Paál László készítette, a festmény két alakját pedig Munkácsy festette. A kép az Egyesült Államokba került, ahol Kiss Emil szerezte meg egy aukción, majd Weiss Fülöp tulajdona lett. A művészettörténeti ritkaságot a Kieselbach Galéria tavalyi aukcióján Pákh Imre vásárolta meg rekordnak számító, 65 millió forintos leütési áron. Az alkotást ő kölcsönözte a múzeumnak.

Munkácsy Mihály egyik festményét aukcióra bocsátják

Kiemelték, biztosan felkelti a műgyűjtők érdeklődését az a nagyméretű olajfestmény, amely szerepel a Virág Judit Galéria október 15-i őszi aukcióján a Budapest Kongresszusi Központban. A Randevú az ablaknál című festmény Franciaországban született, egykor a festő barátja és ügynöke, Charles Sedelmeyer gyűjteményének féltve őrzött darabja volt. A művészettörténészek szerint ritka kincs, magán hordozza mindazokat a jeleket, amelyek miatt a világ rajong Munkácsyért. A festmény október 14-ig tekinthető meg a galériában. Kikiáltási ára 40 millió forint.