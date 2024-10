Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Munkácsy Fesztivált szeptember 27. és 29. között rendezték meg Békéscsabán, a Munkácsy Negyedben, ünnepelve ezzel a festőfejedelmet, a színvonalas programelemek révén pedig maradandó élményeket adva a közönség számára. A rendezvényelemeket befolyásolta az időjárás, voltak, amelyeket beköltöztettek szabadtérről a négy fal közé, illetve voltak, amelyeket elnapoltak. A két ingyenes programra, a hídköszöntő városismereti sétára és az Alföld Quartet fellépésére október 27-én, vasárnap kerítenek sort.

Szomor István, Varga Tamás és Juhász Zoltán ismertette, hogy miként pótolják a Munkácsy Fesztivál egy hónappal ezelőtt elnapolt programelemeit. Fotó: Licska Balázs

Most szervezik meg a Munkácsy Fesztiválról elnapolt sétát

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a Deák és a József Attila utcát összekötő vasbetonhíd lezárása és elbontása előtt tartottak hídbúcsúztató sétát, most, a csabai kishíd újjáépítését és átadását követően pedig hídköszöntő városismereti sétát szerveznek. A túra 14.30-kor indul a Békés Megyei Könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ elől.

Kiemelte: Békéscsaba büszke lehet arra, hogy a Munkácsy Negyedben több híd is található, amelyek megújultak, újjáépültek az elmúlt időszakban, így felkeresik a Kiss Ernő és Kórház utcát összekötő Sztraka Ernő hidat, a Gyulai úti Munkácsy hidat, Deák és József Attila utcát összekötő Réthy Pál hidat, valamint a Bánszki utcai hidat is. Hozzátette: több köztéri alkotás is fellelhető a Munkácsy Negyedben – az elmúlt időszakban átadottak mellett van kacsacsalád, szoborsétány is –, a séta során nemcsak a hidakkal, hanem ezekkel kapcsolatban szintén ismertetnek érdekességeket.

Félórás koncertet ad a csabai kishídon az Alföld Quartet

A hídköszöntő városismereti séta 16 óra előtt ér véget, és ekkor kezdődik az Alföld Quartet fellépése a csabai kishídon. Szomor István, a békéscsabai zeneiskola igazgatóhelyettese, az Alföld Quartet tagja elmondta: mindig örömmel csatlakoznak a Munkácsy Negyed rendezvényeihez, és unikális, egyedi, hogy ilyen környezetben, egy hídon adhatnak koncertet, ilyenre eddig nem volt példa Békéscsabán. Az 1800-as éveket idézik meg a nagyjából 30 perces fellépésen, olyan zeneszerzők műveiből is válogattak a repertoár összeállítása során, akikkel Munkácsy Mihály találkozhatott.