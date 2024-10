A film rendezője, Lóránt Demeter megkeresésünkre arról számolt be, hogy eddig alapvetően játékfilmekkel foglalkozott, de már régóta szeretett volna egy dokumentumfilmet is készíteni és adta magát a dolog, hogy az ismert festőművész hírében álló édesapjáról forgasson. Mint mondta, a 86 éves, többszörösen díjnyertes festő, grafikus és szobrász Lóránt János Demeter a történelem több sarkalatos eseményét is átélte, többek között a második világháborút, a kommunizmust és az ország demokráciába való átmenetét, művei pedig következetesen tükrözik az őt körülvevő, változó világot. Emellett a rendező szerette volna megörökíteni az utókor, illetve a gyermekei, unokái számára is az édesapja élettörténetét.

Egész estés dokumentumfilm készült Lóránt János Demeter, Munkácsy-Mihály díjas festőművészről, melyet fia, Lóránt Demeter készített. Fotó: Full Screen Films / Lóránt Demeter

Az alkotásban Lóránt János Demeter élettörténete mellett Békésszentandrás is nagy szerepet kap

Az alkotó kiemelte, hogy az ötletet az adta számára, hogy tavaly nyáron nyílt a festőnek egy kiállítása Békéscsabán, oda pedig kellett egy rövid, ötperces filmet készíteni, és ekkor született meg benne a gondolat, hogy ezt ki lehetne bővíteni akár hosszabbra is, így elkezdődtek az előkészületek. Lóránt Demeter elárulta, hogy a film alapját egy közel hatórás interjú adja, melyet idén februárban vettek fel, de ezen kívül is több rövidebb beszélgetést rögzítettek az alkotáshoz. A mű döntő része Lóránt János Demeter szülőfalujában, Békésszentandráson játszódik, ahol a művész jelenleg is él, ugyanakkor a festő életének több meghatározó helyszínén, így például Salgótarjánban vagy Mátraalmáson is forgattak, emellett több száz archív fotó és videó is színesíti az idén nyáron elkészült filmet.

– Van egy kis animációs stúdióm Budapesten, ahol élek, és a kollégáim segítettek nekem a munkálatokban. Jómagam mellett például Fehér Barbi volt a film egyik operatőre, a producere pedig a cégtársam, Nagy Sz. Gábor, ő biztosította nekem a lehetőséget, hogy tudjak ezzel napi szinten foglalkozni. Ugyanakkor a rendezés, a vágás gyakorlatilag 99 százalékban az én munkám volt – magyarázta.

A festőművész örült, hogy a fia készíthette el a róla szóló filmet

Viszonylag ritka dolog, hogy valakiről még életében portréfilm készüljön, Lóránt János Demeternek ez 86 évesen megadatott. A festőművész a Beol.hu-nak kifejtette, örül annak, hogy a fia úgy döntött elkészíti a művet, bár elmondása szerint a munkálatok során rengeteg anyagot kellett összegyűjteniük, ami nem volt könnyű feladat. Megjegyezte, hogy lényegében ez egy családtörténet, hisz a filmben szó van a szüleiről is, azonban az alkotás ezzel párhuzamosan a művészi pályafutását is részletesen bemutatja. Hozzátette, hogy a mű emellett egy kortörténeti dokumentum Békésszentandrás életéről: a dokumentumfilm ugyanis számos helyen utal arra, hogy a nagyközség mennyit változott 80 év alatt és milyen tervei vannak még a festőnek ott.