Fekete-Dombi Ildikó hangsúlyozta, a gyulai várban életre hívott kódfeltörő játék a közösségteremtés, a közösségépítés szempontjából is hasznos.

– A hazaszeretetre nevelésnek ennél szebb példája nincsen, a program élményt ad, izgalmas, érdekes, miközben a tudatos pedagógia is megtalálható benne – emelte ki.

Gyakorló szablyákat is kipróbálhatnak majd

Fekete-Dombi Ildikó elmondta, a Nemzeti Örökség Intézete szervezésében egy másik program is zajlik októbertől.

– A kadét program keretében is érkeznek majd hasonló tematikájú foglalkozásra fiatalok. Annak részeként munkatársaink a harcászathoz, a szablyavíváshoz kötődő múzeumpedagógiai programot dolgoztak ki – tette hozzá. – A programban a várostrom, a vár, illetve a szablyavívás története is szerepet kap, illetve a fiatalok a biztonságos gyakorló szablyákat is kipróbálhatják.

Az ügyvezető igazgató ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy a Miniszterelnökség támogatásával korábban vitézi öltözéket, fegyvermásolatot vásároltak, illetve saját forrásból gyakorló szablyákat is beszereztek.