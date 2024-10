Kereken 70 éve, 1954-ben döntött úgy az akkori minisztérium, hogy békéscsabai székhellyel Békés Megyei Jókai Színház néven színházat létesít állandó társulattal. Az intézmény 2012-ben került önkormányzati fenntartásba, ekkor változott a neve Békéscsabai Jókai Színházra. Az első igazgató Daniss Győző volt, őt követte az elmúlt hét évtized alatt többek közöt Gálfy László és Fekete Péter, most pedig Seregi Zoltán a direktor.

Nánási-Veselényi Orsolya, a Jókai színház művésze beszélt a 70 éves társulatról

Fotó: Licska Balázs

Olyan neves színészek voltak az elmúlt 70 esztendőben a társulat tagjai, mint Barbinek Péter, Dénes Piroska, Faragó András, Fodor Zsóka, Gáspár Tibor, Tihanyi-Tóth Csaba vagy Dobó Kata; az örökös tagjai pedig az idén nyáron elhunyt Dariday Róbert, a Jászai Mari-díjas Felkai Eszter és a szintén rengeteg kitüntetést bezsebelő Bojczán István.

Nánási-Veselényi Orsolya, a Jókai színház művésze a színházbarangolás kapcsán elmondta: mindig örömteli, amikor találkozhat a közönséggel, és fantasztikus azt látni, hogy a vendégeket érdekli a színház, az, ami a kulisszák mögött zajlik. Hangsúlyozta: remek érzés egy immár 70 éves múltra visszatekintő társulat, egy család tagjának lenni, gyerekkori álma volt, hogy színész legyen.

Szívesen mennek színházba a Lencsési nyugdíjasai

A Lencsési Közösségi Házban működő nyugdíjasklub vezetője, Szabó Zsuzsa elmondta, hogy a Jókai színház szakembere, Bojczán István a Lencsésin kétszer is tartott olyan előadást, amikor különféle sztorikat osztott meg a színházról, illetve voltak korábban is kulisszajáráson a teátrumban. Most rendhagyó színházbarangolásra várták a csapatot. A nyugdíjasklub tagjai közül sokan rendszeresen járnak színházba, sokaknak van bérletük.