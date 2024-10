A fotókiállítást a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke nyitotta meg. Mácsai Sándor hangsúlyozta, hogy Bagyinszki Zoltán 75 ezer képet készített eddig élete során, melyekből 39 könyvet állított össze. Szerinte egy csoda, amit a fotográfus véghez vitt azzal, hogy végigfotózta a történelmi Magyarország épített örökségét. Megjegyezte, azáltal pedig, hogy az alkotásokat mindenki számára megtekinthetővé tette, hazánk múltját is jobban megismerhetjük.

Bagyinszki Zoltán Várak, kastélyok, paloták című fotókiállítása október 13-ig látogatható a szabadkígyósi kastély Denise Vintage Galériájában. Fotó: Vincze Attila

Békés vármegye több ikonikus műemléke is látható a fotókiállításon

Bagyinszki Zoltán elmondta, a kiállított mintegy hatvan fényképet az elmúlt 10-15 évben készítette, amikor is igyekezett a Kárpát-medence legszebb várait, kastélyait lencsevégre kapni. Mint fogalmazott, a kiállítás anyagát már korábban Gyulán is meg lehetett tekinteni, ezúttal viszont kicsit kibővítve, érdekesebben szerkesztve tárta újra a közönség elé. Kiemelte, a képeket úgy válogatta össze, hogy általuk a történelmi Magyarország valamennyi régiója képviselve legyen, így az ország mai területén található építményeken túl többek között Felvidék, Erdély, Délvidék, Horvátország, Burgenland, illetve Kárpátalja egykori magyar várai, kastélyai, palotái is helyet kaptak a tárlaton. Ugyanakkor a kiállításon Békés vármegyéből a szabadkígyósi kastély mellett például a geszti Tisza-kastély, a gyulai Almásy-kastély, a gyulai vár, a lőkösházi Vásárhelyi-Bréda-kastély, valamint a szarvasi Bolza-kastély is látható.

A Várak, kastélyok, paloták című kiállítás alkotásai a szabadkígyósi Wenckheim-kastély emeletén található Denise Vintage Galériában tekinthetőek meg egészen október 13-ig.