Az alkotók, vagyis Gaál József Munkácsy-díjas képzőművész, Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, Érdemes művész, Ulrich Gábor Balázs Béla-díjas mozgókép-, és képzőművész, valamint Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes művész Dóra Attila Kalmár János-díjas zenész, zeneszerzővel kiegészülve egy nem mindennapi zenei produkcióval vezették fel a Face2Face kiállítás megnyitó rendezvényét, amely kiválóan illeszkedett a tárlat hangulatához.

Grafika, festmény és plasztika jellemzi a szarvasi Ruzicskay Alkotóházban november 9-ig látható Face2Face kiállítás anyagát. Fotó: Vincze Attila

A Face2Face kiállítás alkotói misztériumot varázsoltak a Ruzicskay Alkotóház kiállítóterébe

Ván Hajnalka, a Tessedik Sámuel Múzeum művészettörténésze elmondta, a kiállítás ötlete a szakmai barátság által vetődött fel benne, mely eleinte Szurcsik József és Ulrich Gábor munkáit tartalmazta volna, de időközben a többiek is kedvet kaptak hozzá. Kiemelte, hogy korábban már zenéltek együtt ebben a négyes formációban, de közös kiállításuk eleddig még nem volt. Mint fogalmazott, a tárlaton alapvetően fejábrázolásokat láthat a közönség, de ezek nem a realista megközelítést követik, mert valójában lélek vagy jellemábrázolásokról van szó. Megjegyezte, hogy a kiállítást az teszi kifejezetten izgalmassá, hogy grafikákat, festményeket, asszamblázsokat, plasztikákat láthatunk egy nagyon egységes anyagként összeállítva úgy, hogy négy alkotó keze munkája van benne. Ván Hajnalka hozzátette, olyan kimagasló tehetségekről beszélünk, akik megmutatják, hogy a kortárs művészetekben miképpen lehet egy témához hozzányúlni, azt izgalmasan feldolgozni, egyfajta misztériumot varázsolva a kiállítótérbe.

Az alkotások által önmagunkkal szembesülhetünk

Az alkotók közül Gaál József kérdésünkre kifejtette, hogy a tárlat tulajdonképpen az önmagunkkal való szembesülést mutatja be, emellett a művek között egyfajta párbeszéd is kialakult. Az elillanó, felhőszerű arcok, a ködképek és mellette a vasabroncsok vagy a különböző burkolatok valójában a belső lelki életet fejezik ki – hangsúlyozta. A képzőművész szerint nagyon labilis jelen pillanatban a környezetünk, a távoli és a közeli is, és talán abban reménykedhetünk, hogy ez a tárlat segít majd a nézőknek, még akkor is ha egyeseknek ez a fajta művészet nehezen befogadható.

A Face2Face című kiállítás november 9-ig látogatható a Ruzicskay Alkotóházban.