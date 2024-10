Népszerű szerzők látogatnak vissza a Dalszerzők Napja alkalmából alma materükbe, hogy zenéljenek és meséljenek a fiataloknak a dalokról, a dalszerzésről és arról, hogy az egykori iskolás éveik milyen hatással voltak későbbi alkotói munkájukra. Hegedűs Józsit ma 13 órára várják a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Műszaki Szakgimnázium dísztermébe.

A Dalszerzők Napja alkalmából Hegedűs Józsit ma 13 órára várják a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Műszaki Szakgimnázium dísztermébe. Fotó: Hegedűs Józsi Facebook oldala

A szabadkígyósi születésű Hegedűs Józsi korábban a Beol.hu podcast hallgatóinak elárulta, sokáig rocksztár szeretett volna lenni, mára már kevesebb torzítót használ a gitárján.

– Első zenei élményem a Tankcsapda volt, de rengeteg muzikalitás ragadt rám kicsi koromból, amikor apukám még lázadó korszakában volt. Sokáig játszottam punkot, később, tizenéves koromban jött az életembe az indentitást formáló Szabó Balázs bandája, a Parno Graszt és a Kistehén. A cigány népzene is hatással van rám, s külön öröm, hogy ma már az új platformok segítségével is bejárhatom a világot. A zeném eljut Új-Zélandtól Mexikóig – nyilatkozta korábban.

Azt, hogy mennyire fontos az előadóművészetben az alázat, a gyakorlás, pénteken békéscsabai alma materében is megerősítheti.