Tuska Kata kiemelte, a Csabai Csípős Blues Club 46 alapító taggal alakult, ma már jóval többen vannak. Természetesen a koncerteken nem csak ők vesznek részt, illetve pártoló tagok is beszállnak a szervezésbe, az előkészületbe a színpadállítástól a jegyszedésig. Vagy éppen a csabai kolbász, a pálinka és a kenyér beszerzésébe.

A Csabai Csípős Blues Club motorja, szíve-lelke Tuska Kata. Fotó: Dinya Magdolna

Országosan is egyedülálló a Csabai Csípős Blues Club

– A hangszeres, igényes élőzene kedvelői jönnek, és élvezik azt is, hogy egy klubkoncertnek egészen más a hangulata, mint egy nagykoncertnek – ecsetelte Tuska Kata. – A fellépések előtt, a szünetben, a koncertek végén is beszélgethetnek a neves előadókkal. Előadás közben a közelség miatt láthatják a zenészek mimikáját, érzik a rezdüléseiket.

Tuska Kata kitért arra, az országban sincs hasonló klub, így a zenészek is szívesen jönnek a Csabai Csípős Blues Club meghívására, sőt be is jelentkeznek, hogy szívesen fellépnének itt. Jóval kisebb a gázsi, de remek a hangulat, amit pedig itt kapnak a közönségtől, azt nem kapják meg egy nagykoncerten.

Pribojszki Matyi szinte a koncertről repült Varsóba

Érdekes példa volt a legutóbbi koncert, a békéscsabai Pribojszki Matyi zenekarával érkezett, 50. születésnapját ünnepelte. Fergeteges hangulat volt, most azonban gyorsan összepakoltak, mert hajnalban már repülniük kellett egy varsói bluesfesztiválra. Ugyanakkor meg sem fordult a fejükben, hogy lemondják a koncertet.

A Csabai Csípős Blues Club elnöke Borsodi László, akit országosan is az egyik legjobb gitárosként tartják számon. Tuska Kata a klub motorja, hiszen az intéznivalókat ő végzi, koordinálja. Október 4-én, pénteken este lesz a következő koncert, a Mattset lép fel. Szakadáti Mátyás, az egykori legendás Póka Egon Experience dobosa most frontemberként lép színpadra, gitárt ragad és énekel. Ezt követően még öt koncertje lesz idén a Csabai Csípős Blues Clubnak.