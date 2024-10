Megszólal az aranysakál és a gramofon is

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója aztán be is mutatta, hogy miben nyújt pluszt a látogatók számára az újítás. Az állandó kiállításban a Körösök völgye állatvilágát is megjelenítik. Most a chipek segítségével az állati hangok szintén elérhetővé váltak, megszólaltatható 22 állat, a vörös rókától a bölömbikán keresztül az aranysakálig. A régészeti részlegnél pedig egy gepida ásatásról tekinthető meg egy videó a látogató kezében lévő okostelefonon. A kihelyezett gramofont pedig nemcsak szemügyre lehet venni, de zenét is lehet – közvetett módon – rajta hallgatni.

Fényképeket, videókat adnak a tárgyak mellé

A jövőben elképzelhető, hogy az időszaki kiállításokat is felvértezik ezzel a módszerrel, az NFC-technológiával és chipekkel – erről szintén beszélt dr. Bácsmegi Gábor. Megjegyezte, hogy a második világháborús tárlatban immár el is helyeztek két chipet: