A Munkácsy Mihály Múzeum állandó és időszaki tárlataiban rengeteg tárgy kapott helyet – sőt javarészt az állandó kiállítást chipekkel is felszerelték, hogy több információt nyújtsanak, fényképekkel, videókkal, hangokkal –, ám ennél is több lapul a békéscsabai múzeum raktáraiban.

Salamon Edina (jobbra) arról is beszélt, hogy miként bővült az elmúlt 125 évben a néprajzi gyűjtemény. Fotó: Licska Balázs

Állandó hőmérsékletet tartanak a békéscsabai múzeum raktáraiban

Az intézmény csütörtökön tartott a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében mondhatni nyílt napot A színfalak mögött – Múzeumi raktárles címmel. Az érdeklődők Forrainé Kovács Márta történész és Salamon Edina néprajzos muzeológus vezetésével megtekinthették a látogatók elől máskor elzárt történeti és néprajzi raktárat. A helyiségekben 22 fokot és 50-55 százalékos páratartalmat tartanak, hogy megőrizzék a tárgyak épségét.

A történeti kollekció 66 ezer darabot számlál

Forrainé Kovács Márta elmondta, hogy a történeti gyűjteménynek három raktára van a Munkácsy Mihály Múzeum központi épületében, de van ezen kívül, más helyszínen is. A kollekció 66 ezresre tehető, ezek között vannak dokumentumok és tárgyak is. Noha nagyjából kapásból megy kérdés esetén, hogy rendelkeznek-e ilyen vagy olyan tárggyal, nagyon fontos az adminisztráció, vezetnek táblázatot, illetve egy adatbázist is létrehoztak. Mutatott egy kartonlapot, amelyen minden fontos információ szerepel az adott tárgyról, nem csak a róla készült fénykép.

Kinyitották a látogatók elől alapesetben elzárt békéscsabai múzeum raktárait az érdeklődőknek, Forrainé Kovács Márta (jobbra) több érdekességet mutatott. Fotó: Licska Balázs

Kesztyűt húzott – így is védeni kell a tárgyakat –, és mutatott több olyan kuriózumot, amelyek jelenleg nem szerepelnek a kiállításokban. Például ott volt

egy mosdókanna és egy mosdótál, amely egykor Rell Lajosé – a Munkácsy Mihály Múzeum első igazgatójáé – volt;

a békéscsabai Kossuth téren álló, 1905-ben leleplezett Kossuth Lajos-szobor kicsinyített mása;

a térséget a lázongások miatt elsőként Viharsarokként emlegető Féja Géza széke;

egy 1873-as táncrend, amiben jegyezték, hogy a lányok melyik táncot melyik fiúval járták el.

Ködmönt és bírói széket is rejt a néprajzi gyűjtemény

Salamon Edina elmondta, a békéscsabai Múzeum-Egyesület 1899-ben jött létre Varságh Béla gyógyszertár-tulajdonos kezdeményezésére, és rögtön elindult azon tárgyak gyűjtése, amelyek a következő nemzedékek számára fontosak lehetnek. Sorolta, hogy mikor és kiknek köszönhetően bővült jelentős mértékben a kollekció – Rell Lajos igazgató például kismesterségek akkor lomoknak tekintett szerszámait hozta be –, és megjegyezte, hogy sok minden elveszett a második világháború idején. Noha volt jegyzék addig is, az első hivatalos leltárkönyv 1952-ből származik.