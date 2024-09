Horváth Sándor, az egyesület elnöke elmondta, hogy 2024-ben október 2-án köszönt be a zsidó naptár szerint az 5785. zsinagógai év. A zsidó újévkor – ros hásáná – az ember teremtésére emlékeznek. A zsidó hagyományok szerint egyébként négy újévet ünnepelnek:

a fák újévét,

a királyok és ünnepek újévét,

a tizedek újévét,

illetve a zsinagógai újévet, ami a zsidó naptári év kezdete.

Kadelka László, Horváth Sándor, Szinetár Miklós és Vozár M. Krisztián a zsidó újév apropóján szervezett kulturális programon

Fotó: Licska Balázs

Ilyenkor elkezdődnek az úgynevezett félelmetes napok, a tíz nap lényege a megtérés, a bűnbánat. A megtérés két részből áll: a rossz megtagadásából, illetve az ígéretből, a fogadalomból.

A zsidó újév fontos kelléke a sófár és a gránátalma

A zsidó újév fontos kelléke a sófár – illik, hogy minden otthonban legyen ilyen ősi hangszer –, ami lényegében kosszarvból készült kürt, és harminc hangot fújnak meg rajta. Ezzel félelmet keltenek, a félelem pedig bűnbánatot ébreszt. A zsidó újév szintén fontos eleme, hogy gránátalmát fogyasztanak, a magok a Tóra 613 parancsolatára utalnak. Édes íze miatt is eszik, hogy legyen édes a következő zsinagógai év. Ha gránátalma nem áll rendelkezésre, akkor azt almával és mézzel is lehet helyettesíteni. Most, a programon édes süteményt, cukros bárheszt kínáltak a közönségnek.

Sokat köszönhet Békéscsaba is a zsidóságnak

A rendezvényen Zalai Mihály, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke elmondta: amikor a Békés vármegyei zsidóságról esik szó, akkor hiányról, veszteségről kell beszélni. Kiemelte, hogy Békéscsabán sétálva rengeteg, zsidó családok által építtetett értéket lehet felfedezni, megemlítette az István malom épületét, a villákat, a két, egymással szemben elhelyezkedő zsinagógát. Ezek mind a zsidóság erőfeszítéseinek köszönhetőek.

Hangsúlyozta: ma is él a zsidóság Békéscsabán, és abban, hogy megismertetik a hagyományaikat, a szokásaikat, jelentős szerepet vállal a Bét Bárhesz Egyesület. Jövő héten kezdődik az 5785. zsinagógai év a zsidó naptár szerint. Szerinte ez a szám is arra utal, azt üzeni, hogy nem a világot kell magunkhoz mérni, hanem fordítva, magunkat a világhoz. Úgy véli, hogy ennek kellő szerénységre is kell intenie mindenkit.