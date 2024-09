Seregi Zoltán igazgató, akit különleges kötelék fűz Fekete István regényeihez, kiemelte, az író egészen kivételes alakja a rendkívül gazdag magyar irodalomnak.

Középen: Tarsoly Kriszta, Seregi Zoltán és Csík Csaba

Fotó: A szerző felvétele

– Ifjúsági regényeinek tartott írásai nemcsak a fiatalokhoz szólnak, hisz' csodálatos stílusban, elbűvölő természetleírások közepette vetíti az állatokra az emberi társadalom konfliktusait, élethelyzeteit, ami egyedülálló. A Vuk csodálatos regény, amiben írója a köztudatban negatív rókát jó tulajdonságokkal ruházza fel; a rókatársadalom felemelkedik. Ahogy Nádasdy Kálmán, egykori tanárom fogalmazott; mindenkinek megvan a maga vacak kis igazsága, így a rókáknak is. Nagy boldogság, hogy a darabot műsorra tűzzük – részletezte Seregi Zoltán, aki a 2000-es évek elején rendezte már a Vukot a Jókaiban. Hozzátette: idén évfordulós is Fekete István, ami plusz indok arra, hogy foglalkozzanak munkásságával.

– Petrovszki Árpád tervezi a jelmezeket, Bajnay Beáta készíti a koreográfiát. Vukot Szász Borisz, Karakot Lévai Attila, Cselét Kiss Viktória, Nyaut Fehér Tímea, Cint, a mezei pockot Szabó Lajos, Sutot, a farkatlan rókát Szabó Zoltán, Vahurt a házörzőt pedig Balázsi Róbert játssza – ismertette a szereposztást.

A Vuk az ősök tiszteletére, a bátorságra, a szolidaritásra, tanít

Tarsoly Krisztina rendező hangsúlyozta, a mindenki által ismert, gyönyörű állatmese kicsiknek és nagyoknak is szól, bölcsességekre – bátorságra, szolidaritásra, emberi humanizmusra – tanít.

– Fekete István állatokkal való találkozása egész életében fontos volt, nagyon korán összehangba került, szerelembe esett a természettel. Vuk történetén nemzedékek nőttek fel, bízom abban, hogy ez az átirat is sokakhoz eljut – tette hozzá. Elárulta, az egész előadást áthatja majd a természetközeli hangulat, ami a díszletben, a mozgóképekben is megnyilvánul.

– Ami nem természetes, az épp a simabőrű világa. Az ember mindenbe belenyúl, felbontja a természetes harmóniát, így az ő miliője lesz a színpadon rajzolt. Fekete István az egyik legolvasottabb írónk, könyvei rendkívül nagy példányszámban jelentek meg itthon és külföldön is. Néhány regényéből filmet készítettek, a legnépszerűbb animációs rajzfilm is a Vuk. A darabban mindenkinek lesz külön karaktere, ami emberi tulajdonságokat is hordoz. Fordulatokkal, felismerésekkel tűzdelt fejlődéstörténetet viszünk színre, amiben az árva róka sorsát az első lépésétől a felnőtté válásáig nyomon követhetjük. Vuk megtanulja, mit jelent a család, mit jelent egy mestertől, a bölcsebbtől tanulni, ezt mi mesemusicalen keresztül, játékos formában, természetesen üzenjük meg – fejtette ki.