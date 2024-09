Veres Krisztina elmondta, a Meseházi Szüreti Mulatság intézményük egyik legrégebbi, hagyományos programja.

A Meseházi Szüreti Mulatság során fontos hagyományokat idéztek meg. Fotó: Bencsik Ádám

Szüreti mulatság: befűtötték a búbos kemencét, készült a must

A Meseház vezetője kiemelte, a rendezvénynek vannak állandó elemei.

– Ilyenkor mindig befűtjük a hagyományos búbos kemencét, amelyben kenyérlángost sütünk – tette hozzá. – Idén is a Békéscsabai Szlovák Klub tagjai segítették a finomság elkészültét, krumplis kenyértésztát dagasztottak. A szüret mustpréselés nélkül nem szüret, így ezt a tradíciót is felelevenítettük. Régen mindenkinek volt szőlős kertje, vagy egy olyan kertrésze, amelyben szőlőt termesztettek, abból pedig mustot, illetve bort készítettek. A meseházi háztartási préssel előbbi szokás is életre kelt, az érdeklődők pedig meg is kóstolhatták a mustot.

Kézműveskedhettek a családok

A Meseház ezúttal is tartotta magát Schéner mester, Schéner Mihály, Kossuth-díjas képzőművész meseházi áldáshoz, amely így szól: „Vegyétek kezetek ügyébe a szívetek szerint valót!”

Veres Krisztina elmondta, szombaton mindez a kézműves tevékenységben csúcsosodott ki.

– Arra törekedtünk, hogy olyan kézművességet mutassunk meg, amit el tudnak vinni magukkal a gyerekek és a családok – emelte ki. – Mindez nem csak az elkészült alkotásokra vonatkozik, hanem arra is, hogy az elkészítés módját is elsajátítják és később használhatják. A szüreti mulatságon különböző tárgyak készültek gesztenye, vécéguriga, textilmaradék, hímzőfonál segítségével, vagyis olyan alapanyagok felhasználásával, amelyek egy-egy háztartásban is megtalálhatók.

Inspiráló műhely

Hangsúlyozta, szeretnék, hogy a Meseház egy inspiráló műhelyként működne. Beszámolt arról is, hogy az esemény kapcsán kialakítottak egy ideiglenes diavetítő szobát, ahol egy ajándékba kapott vetítővel és diafilmek segítségével idézték fel, milyen volt akkoriban, amikor még több idő nyílt a meseolvasásra.

A szüreti mulatságot az Apáról - fiúra családi hagyományőrző rendezvénysorozat részeként valósították meg.

