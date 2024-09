Ha szeptember, akkor Szarvasi Szilvanapok: a három napos fesztiválon minden a hungarikummá érett pazar gyümölcsről, a szilváról fog szólni. Minden korosztály kedvére válogathat a sokrétű zenei kínálatból, titkos szilvás receptekből, kézműves szilvás sörökből és szilvapálinkákból, na meg persze a rézüstökben rotyogó szilvalekvárokból is. A részletekről csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be a városvezetés, valamint a szervező Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója.

Dr. Dósová Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója, Babák Mihály, Szarvas polgármestere, valamint Dr. Melis János, a város címzetes főjegyzője sajtótájékoztató keretében ismertette a XXVI. Szarvasi Szilvanapok részletes programját

Fotó: Vincze Attila

Babák Mihály: a szilvanapok a szórakozásról, a hagyományőrzésről szól

Babák Mihály polgármester elmondta, a rendezvény a szórakozásról, a hagyományőrzésről és a jó hangulatról szól immár több mint negyed évszázada. Mint fogalmazott, a megfontolt költségvetés ellenére számos új ötlettel rukkoltak elő idén a szervezők. A helyszín ezúttal a Várkert, vagyis a Kacsa tó és környéke lesz, ahol korábban még nem rendezték meg a nagyszabású fesztivált. Dr. Melis János, a város címzetes főjegyzője hangsúlyozta: a szervezők a pénzügyi lehetőségekből kihozták a maximumot és egy színvonalas programsorozatot állítottak össze.

Pénteken 16 órától az Ótemplom térről indul a felvonulás

A Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója kiemelte, számos gasztrofesztivál létezik az országban, illetve a térségben, de egyik sem található ilyen gyönyörű környezetben. Dr. Dósová Zsuzsanna a fesztivál részletes programját illetően kifejtette, hogy az új helyszín miatt a hagyományos felvonulás a Ótemplom térről indul majd, és egy ünnepélyes megnyitóval folytatódik a Várkert fesztiválszínpadán. Ezzel egy időben pedig a Körösön a kajakos és sárkányhajós egyesületek is feleveznek majd, ami szintén izgalmas látványosságot ígér. Megjegyezte, hogy két színpadot állítanak fel a rendezvényen: az egyik a „teknősbéka” rendezvényház Fesztivál Színpada, a másik pedig a Park Színpad a Szent István parkban.

Szilvás receptverseny, hajózás és sárkányhajós erőpróba is a programok között

A rendezvény összeállításánál az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a három nap alatt minél szélesebb érdeklődésű és korosztályú tömegeket szólítsanak meg. A programok minden nap délelőtt 10 órakor kezdődnek és a vasárnapot kivéve hajnali háromig tartanak majd. A hagyományos termésáldást vasárnap 10 órától tartják az Ótemplomban. Némi változás az elmúlt évekhez képest, hogy immár nem vasárnap délután kettőkor ér véget a fesztivál, hanem 17 órakor még egy koncerttel várják a közönséget, így a rendezvényhelyszín csak ezt követően zárja kapuit. Idén is keresik Szarvas kedvenc szilvás süteményeit, melyre szeptember 8-ig lehet nevezni hagyományos, modern, és egészségmegőrző kategóriákban. Különleges esemény lesz továbbá a szilvanapi hajózás, melyre szombat és vasárnap lehet jelentkezni. Ami viszont még sosem volt, az a Kacsa tavi sárkányhajós erőpróba, melyet szombaton rendeznek meg. A gyermekek nagy örömére idén vidámpark is várja majd a kicsiket és nagyokat. Kiemelték, hogy a fesztiválra a gyűjtők kedvéért ezúttal is 300 darab sorszámozott szarvasi szilvapálinka készült.