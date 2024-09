Sinka István 1897. szeptember 24-én született Nagyszalontán. A róla elnevezett vésztői művelődési központban megtekinthető, róla szóló kiállításon azt írták: a történelmi Bihar vármegye klasszikus alkotókat küldött a magyar irodalomba, Sinka István mellett például Arany Jánost vagy Zilahy Lajost. A fekete bojtár az élet kihívásaival bátran szembenéző bihari magyarságot testesítette meg. Azokra a hagyományokra épített, amelyek a táj életét évszázadokon át meghatározták.

A Sinka István tiszteletére Vésztőn rendezett megemlékezésen közreműködött Kocsis Csaba énekmondó is. Fotó: Licska Balázs

Felfelé ívelt Sinka István pályafutása, aztán hallgatásra késztették

Tehetségét Gönczy Béla vésztői református esperes fedezte fel. A szeghalmi Péter András gimnázium igazgatója, Nagy Miklós határozta el első kötetének kiadását Féja Géza javaslatára, a nyomdai munkát a békéscsabai Tevan nyomda végezte. A népi írók egyik legfontosabb fóruma, az 1935-ben indult havi folyóirat, a Kelet Népe elindításában is tevékeny szerepet vállalt Szabó Pál és Barsi Dénes mellett. Sinka István művei a Válasz és a Magyar Élet című folyóiratokban egyaránt megjelentek. Az 1940-es évek hozta meg számára a legjelentősebb elismerést mind az irodalomban, mind a közéletben. A magyar balladaköltészet egyik legnagyobbika.

A kommunista diktatúra 1949 után azonban kiszorította, így a nincstelenséggel ismét meg kellett küzdenie, kézzel írt gyűjteményeit terjesztette. Aztán ismét felfedezték, 1960-tól a hatalom hozzájárult kötetei kiadásához. Immár Sinka István halála után Püski Sándor hazatérve, a rendszerváltást követően sorozatban adta ki műveit. Vésztő, a fekete bojtár irodalmi pályafutását elindító település vállalta magára az úttörő szerepet a megbecsülésében: állandó kiállítás nyílt a tiszteletére, szobrot avattak számára Vésztő-Mágoron és a művelődési központ mellett, amelyet róla neveztek el. De Nagyszalontán és Gyulán ugyancsak emlékeznek rá.

A művelődési központban Sinka István életét, pályafutását bemutató kiállítást nyitottak. Fotó: Licska Balázs

A megemlékezés egyben az irodalom ünnepe is

A megemlékezésen Karakas Anikó, Vésztő polgármestere kiemelte: több éve hagyomány a városban, hogy Sinka István születésnapján tisztelegnek a településen megtelepedő irodalmár előtt. Ugyanakkor az események nem csak a fekete bojtárról szólnak, azok az irodalom ünnepei is. Úgy véli, manapság is szükség van könyvekre, a leírt szó, ha papíron is megjelenik, értéket jelent. Az irodalom ma is él, és azok az alkotók is élnek, akikről, akik műveiről beszélnek. Hozzátette: parasztköltő több is van a magyar irodalomban, de pásztorköltő csak egy, Sinka István. Olyan lámpásnak nevezte, aki az irodalmi alkotások egén elhelyezte a pásztorélet csillagát.