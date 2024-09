Ahogy az immár évek óta hagyomány, ismét megtekinthetők Békéscsabán az előző évben készült legjobb magyar sajtófotók, amelyek a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Fajó János Alkotóház szervezésében érkeztek a városba.

A Szent István téren az előző évben készült legjobb, díjazott magyar sajtófotók tekinthetők meg

Fotó: Bencsik Ádám

Közel hétezer alkotás érkezett a sajtófotó-pályázatra

Bánkuti András, a kiállítás kurátora elmondta, hogy a 42. alkalommal meghirdetett magyar sajtófotó-pályázatra 250 fotográfus 2470 pályázattal, összességében pedig 6801 képpel pályázott. A díjakat nemzetközi zsűri ítélte oda, amelynek

elnöke volt Szlukovényi Tamás,

tagjai pedig Stephane Arnaud, Bócsi Krisztián, Adrian Evans és Szabó Bernadett.

Hozzátette, hogy olykor a zsűri tagjai is töprengenek a képek kapcsán, hogy mik azok erősségei vagy gyengeségei, tehát a döntés nem egyszerű. Az előző évben jelentős témaként szolgált, hogy Budapest adott otthont az atlétikai világbajnokságnak, voltak tüntetések és határsértések, a külföldi konfliktusok folytatódtak, illetve most is színvonalas volt a kulturális élet, miközben a természet és a hétköznapi élet ugyancsak megmozgatta a fantáziát.

Van jól elkapott pillanat és megrendezett jelenet is

A szakember a csütörtöki megnyitót követően tárlatvezetést is tartott a Szent István téren a kiállítás iránt érdeklődőknek, főleg fotószakos diákoknak. Beszélt a szárítkozás közben elcsípett mókus és a színház tetején táncoló művész kapcsán arról: az egyik egy nagyon jól elkapott pillanat, amiben közrejátszik a szerencse is, a másik pedig egy megrendezett, akár több alkalommal is eljátszott jelenet eredményeként született meg. Kiemelte: egy fotográfusnak mindkét területen otthonosan kell mozognia.

Varga Tamás, Bánkúti András és Imre György

Fotó: Bencsik Ádám

Negyedszerre tekinthetők meg a Szent István téren

Varga Tamás alpolgármester elmondta: ötödik alkalommal tekinthetők meg Békéscsabán az előző év legjobb magyar sajtófotói, negyedszerre a Szent István téren. Hozzátette: ugyancsak látható fotókiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Lencsési Közösségi Házban és a Munkácsy Mihály Múzeumban. Tehát Békéscsabán népszerű, erős alapokon nyugszik a fotóművészet, a közönség nyitott ezekre a tárlatokra, és ebben van szerepük a fotószakos diákoknak is.