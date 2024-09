Porpasztell: a színeknek fontos szerepük van

– A színeknek fontos szerepük van; a lelki történések tiszta hangzói. Mutattam fogásokat, eltörléseket, hangsúlyokat, fényeket, áttűnéseket, de játék volt az egész, hamar megtalálta mindenki a hangját. Örültem, ha jöttek olyanok is, akik azt hitték, tehetségtelenek. Amikor alkotunk, nem egymást kell legyőzni, mint a régi csatákban, sokkal inkább saját magunkat. Ahogy mozdítjuk a kezünket, létrejön a színfolt, s kibuggyan az érzés is. Régen a művészi munka életmód volt, az emberek faragtak, hímeztek, kukoricát fosztottak – részletezte. Hozzáfűzte, a teremtő erő a férfiakban is benne van, de inkább a nők fogékonyak, ők élnek erősebb összhangban lelki igényeikkel. Kiss Viktor hangsúlyozta: az október 4-ei tárlatmegnyitón bárki kipróbálhatja a pasztellfestést.

Waldorf-óvoda létrehozása a végső cél

Novák Magdolna, a Sorsfonó Egyesület elnöke kiemelte, mindig várták a Kiss Viktorral való találkozást, mert az együtt-alkotásnak hatalmas gyógyító ereje van. Elárulta, a Sorsfonó Egyesület tavaly írt egy pályázatot azzal a céllal, hogy megteremthessék a szellemi alapjait a békéscsabai Waldorf-óvodának. A személyi feltételek már adottak. Október 12-én nagyszabású Waldorf-napot tartanak, ahol bővebb információkhoz juthatnak a családok, a szülők. A rendezvény első állomása, beharangozója lesz az említett, október 4-ei kiállítás a Csabagyöngyében, melyen Kiss Viktor négy festményét mutatja be, azoknak pedig, akik nála alkottak, több mint húsz pasztellmunkája kerül fel a falakra.