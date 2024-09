Pogány Judit 1944-ben született Kaposváron, ahol apja mérnök és a városi szimfonikus zenekar tagja volt. Az államosítás idején mindenüket elvették, apja politikai okokból még börtönbe is került, szabadulása után csak a családtól távol kapott munkát. Halála után anyja idegösszeomlást kapott és elmegyógyintézetbe került, Juditot és bátyját budapesti rokonok vették magukhoz.

Pogány Judit 80 éves. A Békéscsabához is kötődő Kossuth-díjas színésznőt számos emlékezetes szerepben láthattuk. Fotó: MW-archív



A középiskolát intézeti tanulóként Békéscsabán végezte

Kollégiumi évei alatt szertornázott, zeneiskolába járt, énekelt, játszott az iskolai színjátszókörben és szavalóversenyeken indult, beleszeretett a színjátszásba. A békéscsabai közgazdasági technikum elvégzése után nem jutott be a színművészeti főiskolára. Ezután volt forgalmista a kaposvári vasútállomáson, bérszámfejtő és adminisztrátor a helyi bíróságon. Közben egy amatőr színjátszókörben játszott, 1965-ben bekerültek a Ki mit tud? tévés vetélkedő döntőjébe, s a műsort látva a kaposvári Csiky Gergely Színház segédszínésznek szerződtette. Itt indult el színészi karrierje, itt ismerkedett meg későbbi férjével, Koltai Róberttel.

1970-ben színészi besorolást kapott

Tehetségét 1968-ban fedezte fel a friss diplomás rendezőként érkező Zsámbéki Gábor, aki szerepet osztott rá a Várj, míg sötét lesz című krimiben. Az ország kulturális vezetése 1978-ban a sikeres kaposvári és a szolnoki színház vezető művészeinek szerződtetésével próbálta megújítani a válsággal küszködő fővárosi Nemzeti Színházat, és a Nemzeti főrendezőjének kinevezett Zsámbéki Pogány Juditot is vitte magával. A színésznő két év múlva visszatért Kaposvárra, ahol 1995-ig játszott, ezután szabadúszó lett, majd 2004-ben csatlakozott az Örkény István Színház társulatához.

Legalább harminc olyan szerepe volt, amelyet a legfontosabbak között sorolna fel

A sajátos alkatú és orgánumú színésznő művészi skálája igen széles, gyermekdarabok suta bájú szereplőjeként éppoly kiváló, mint súlyos tragédiák hősnőjeként. Saját bevallása szerint az igazi, színészt próbáló feladat számára a gyenge, sérült, kiszolgáltatott emberek megjelenítése. Örkény Macskajátékában többször is játszotta Orbánnét, kiemelkedő alakítást nyújtott Werner Schwab Elnöknők című darabjában Ernaként, a Pedig én jó anya voltam című monodrámáját börtönökben is előadta. A Rózsavölgyi Szalonban Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című regényének színpadi változatában szerepelt. Az Örkény Színházban jelenleg is több előadásban látható, köztük a Szabó Magda regényéből készült, 2022-ben bemutatott Az ajtó - Szeredás Emerenc emlékkoncert című darabban Emerencként. 2025 márciusában mutatják be Michael Haneke Szerelem című filmjének színpadi adaptációját, amelyben a női főszerepet fogja játszani.