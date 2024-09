Buzás Edina, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium pedagógusa elmondta, hogy az akcióban száz tanuló vett részt, és tíz sorba, tíz oszlopba állva kirakószerűen megjelenítették a festőfejedelem egyik legjelentősebb alkotását. Előző nap a középiskolában is gyakoroltak, hogy minden rendben legyen élesben, a Szent István téren.

Kirakószerűen jelenítették meg Munkácsy Mihály Ásító inasát az andrássysok a Szent István téren. Fotó: Dinya Magdolna

A pedagógus szerint a fiatalok számára is élményt jelentett, hogy részt vehettek a programon. Ahogy Buzás Edina, úgy Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese is elmondta, hogy az Andrássy gimnázium és a közművelődési intézmény kiváló kapcsolatot ápol. Úgy vélik, hogy az együttműködésnek a jövőben is lesz folytatása.