Amint a főszervező, Alföldi Csaba orgonaművész-kántor hírportálunknak elmondta, a szokatlan címet az magyarázza, hogy olyan zeneműveket válogattak össze a koncertre Bachtól a romantika koráig, amelyekben a zeneszerzők zenekarként használták az orgonát.

Feigl Rebeka és Alföldi Csaba töltötte meg orgonazenével a nagytemplom falait. Fotó: Szegfű Katalin

Az esten Alföldi Csaba mellett egyik tanítványa, Feigl Rebeka lépett fel. A fiatal békéscsabai tehetség a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán immár másodéves, orgona előadóművésznek tanul. A hangversenyen két-két darabot játszottak. Feigl Rebeka adta elő Johann Sebastian Bach G-dúr Concertoját, melyet a zenetörténet egyik kiemelkedőbb német komponistája IV. János Ernő szász-weimari herceg egyik zenekari művét alapul véve írt át orgonára. Továbbá Rebeka játszotta el a 19. századi dán orgonista és zeneszerző, Hans Matthison-Hansen C-moll Orgonaszimfóniáját, melyet Gottfred nevű gyermekének ajánlott.

Orgonazene a barokktól a romantikáig

Alföldi Csaba úgyszintén előadott egy Johann Sebastian Bach zeneművet, melyet a mester egy zenekari kompozícióból írt át a hangszerek királynőjének is mondott orgonára. A barokktól a romantika koráig barangoló zeneművek között elhangzott továbbá Christian Heinrich Rinck egyik kompozíciója, amely valódi különlegesség, ugyanis a szerző – aki Beethoven és Mendelssohn kortársa volt, egyben egy Bach-tanítvány tanítványa – fuvolaversenyt írt orgonára. Ezt a darabot is Alföldi Csaba szólaltatta meg. A nagyszámú közönség élvezettel hallgatta az egyébként ingyenes orgonahangversenyt, a két fiatal előadónak bőven kijutott tapsukból és gratulációikból is.