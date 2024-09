Kiállítások fotókból és rajzokból

A Muzsikál az erdőhöz kapcsolódva előzetesen irodalmi, fotó- és rajzpályázatot is kiírtak. A pályázatok azt célozzák meg, hogy a vállalkozó kedvűek az erdő, illetve a rendezvénysorozat ihletéséből készítsenek különböző alkotásokat, mutassák meg, hogy mi az, ami miatt érdemes csodálni a természetet és az erdőt. Az irodalmi pályázat is különleges érdeklődésnek örvendett, szombaton Vasvári Csaba színművész néhány alkotást elő is ad majd. Pénteken láthatták a fotópályázat kiállítási anyagát, illetve a gyermekrajzpályázat alkotásait ugyancsak megnézhették a látogatók. A Kárpát-medence teljes területéről érkeztek rajzok a kiírásra, ezernél több munkából választották ki a tárlaton bemutatott alkotásokat. Szombaton folytatás Gyula-Városerdőn.