A pénteki megnyitón a kulturális intézmény igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Szente Béla elmondta, örömmel biztosították a helyszínt a művészeti maratonnak és bízik abban, hogy 24 óra leforgása alatt színekkel telik meg a Csabagyöngye panoráma terme. Kiemelte, mind az életükben először festők, mind pedig a már képzett profik az együtt alkotás öröméért jöttek el ide.

A 14. PSYCHART24 művészeti maratonon az egészségesek és a mentális betegséggel élők 24 órán át közösen alkotnak Békéscsabán. Fotó: Vincze Attila

A művészeti maraton segít az előítéletek leküzdésében

A térség országgyűlési képviselője – aki egyben a rendezvény védnöke is – örömét fejezte ki, hogy az ország hat helyszíne közül ezúttal Békéscsabán is megtartják a közös festést. Herczeg Tamás szerint azért is fontos ez az esemény, mert az elmúlt tíz év adatai alapján a világ lakosságának 15-38 százaléka rendelkezik valamilyen pszichiátriai kórképpel, mentális betegséggel, tehát tulajdonképpen köztünk élnek ezek az emberek. Hozzátette, hogy a hétköznapokban rengeteg stigmát ragasztunk egymásra és az egyik legtöbb ilyen a pszichiátriai, mentális problémákkal élőket sújtja. Úgy véli, minden olyan kezdeményezés, amely ezt enyhíteni próbálja, kifejezetten hasznos a társadalom számára. A közös alkotás pedig képes lebontani az általunk felhúzott falakat – jegyezte meg a képviselő.

A közös alkotás összekovácsoló erőt jelent

Békéscsaba polgármestere arról beszélt, hogy a városban szerencsére nagyon sok magánszemély, illetve szervezet elkötelezett a közösségi értékek megteremtése és ápolása ügye kapcsán, tulajdonképpen ez a 24 órás esemény is erről szól. Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy Békéscsaba számos alkalommal megmutatta már figyelmességét és érzékenységét a másság megértése iránt. Kiemelte, az, hogy az egészségesek egy kis közösségben együtt dolgoznak egy műalkotás létrehozásán a pszichiátriai hátránnyal élőkkel, összekovácsoló erőt jelent.

A csoportterápia során a résztvevők egy húron pendülnek

Dr. Vincze Gábor, a Gál Ferenc Egyetem dékánja nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy közreműködhettek a rendezvény létrehozásában. Felidézte, hogy Simon Lajos professzor a pszichiátriai klinikán mindig támogatta a művészetek előtérbe helyezését és annak publikálását. Ugyanis először ő próbálta meg a pszichiátriai betegek által készített képeket kiállítani, ezért a Moravcsik Alapítvánnyal 2010-ben elindított egy mozgalmat, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a művészetekben minden ember egyenlő. Rámutatott, hogy a nagy művészek között is számos pszichiátriai beteg van, ugyanakkor az idők során rájöttek arra is, hogy az olvasás, a zene, az alkotás terápiás hatással van mind az egészségesek, mind a betegek számára, ebben tehát egyenlőek vagyunk. Aláhúzta: azt szeretnék elérni, hogy a közös munka, a csoportterápia során egy húron pendüljenek a résztvevők, mindenki kifejezhesse a belső gondolatait és élvezze, hogy nincs diszkrimináció, előítélet és megkülönböztetés.