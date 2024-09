Hónapok óta készült a Bárka folyóirat szerkesztősége a Munkácsy számra – mondta dr. Elek Tibor főszerkesztő. Hozzátette, hogy a Körös Irodalmi Társasággal tartottak líra- és prózagálát is, amikor arra kérték a művészeket, hogy annak apropóján, hogy Munkácsy Mihály 180 éve született, alkossanak. A legjobb szerzeményeket akkor ki is választották, díjazták, és jutalomként a Munkácsy számba is bekerültek.

A Bárka főszerkesztője, dr. Elek Tibor mutatta be a Bárka idei ötödik, Munkácsy számát a múzeumban

Munkácsy Mihályról szól a Bárka Munkácsy száma

Így tehát

dr. Elek Tibor,

Farkas Wellmann Éva,

Kiss László,

Kiss Ottó,

Szil Ágnes,

Dávid Péter,

Banner Zoltán,

Csillag Tamás,

Balássy Fanni

írásával, novelláival, esszéivel, verseivel indul a szám.

Mese, tanulmány, dráma is született

A Papírhajó című, gyerekirodalmi rovatban is helyett kapott Munkácsy Mihály. Kiss Ottó írt egy mesét a Munkácsy Mihály Múzeum felkérésére, ennek egy részletét lehet elolvasni.

A Műhely című, tanulmányokat tartalmazó rovatban többek között

dr. Erdész Ádám, a vármegyei levéltár nyugalmazott igazgatója írt arról, hogy milyen volt Békéscsaba Munkácsy Mihály gyerekkorában,

Varga Tamás alpolgármester a Munkácsy Negyed kiépítését és a továbblépési lehetőségeket vette górcső alá,

Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója pedig az intézményben megtekinthető interaktív, Munkácsy MásKép(p) című kiállítás kapcsán fogalmazta meg gondolatait.

Zalán Tibor Idegenek és ismerősök címmel írt drámát Munkácsy Mihály és Jókai Mór képzelt találkozásáról – a napokban mutatták be a darabot a Jókai színházban –, ennek teljes szövegét szintén megjelentették a Bárka Munkácsy számában.

Összefogtak a Békéstáji Művészeti Társasággal

Nem ez az első alkalom, hogy összefog a Bárka és a Békéstáji Művészeti Társaság – mondta dr. Elek Tibor főszerkesztő, utalva arra, hogy Munkácsy Mihály festményei mellett a Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak a festőfejedelemmel kapcsolatos alkotásaival, az azokról készült fényképekkel illusztrálták a Bárka idei ötödik számát.