Valami pluszt is akartak adni

Szó esett arról is, hogy a történetben kellett valami pluszt is adniuk, valami magával ragadót, ami a Z-generációs fiatalok számára is érdekes lehet. Ezzel kapcsolatban Szente Vajk hangsúlyozta, ez az előkészületek alatt mindvégig a szemük előtt lebegett. Nagy felismerés volt számukra, hogy Lederer ekkor szervezete a titkosrendőrséget, és ennek kapcsán jöttek bele a történetbe a Farkaschék, a rossz fiúk Katkó Ferenc alakításával is.

Pontosan tudták mit várnak a karakterektől

Katkó Ferenc elárulta, hogy szerencsés volt, hogy régebb óta ismerik egymást a Farkasch-t alakító Horváth Lajos Ottóval, ugyanakkor a film készítőinek, nagyon pontos elképzeléseik voltak a rosszfiúk csapatáról is, nagyon pontos instrukciót kaptak arról, hogy az egyes karakterek miként viselkednek, milyen a mozgásuk, milyen a beszédstílusuk, tudták, hogyan kell a karaktert megközelíteni, és annak hogyan kell megszólaltatniuk. A rossz fiúk egyébként a stáb kedvencei voltak, hiszen kiváló, nagyon kedves, kellemes emberekről van szó, akiknek keresték is a társaságát.