A Nemzeti Színház jelentette pályafutása csúcsát

Néptáncosként indult, vezette a Magyar Állami Népi Együttes tánckarát, illetve a szólótáncosa is volt. 1963-ban, 32 évesen szerzett rendezői diplomát. Pályafutása Egerben kezdődött, majd Pécsre szerződtették, ott töltött másfél évtizedet, a pályafutása csúcsa pedig a Nemzeti Színház volt. Említették úgy, mint aki megújította a magyar operettet. A magyar dráma került az érdeklődése fókuszába, a határon túli szerzőket is felkarolta. 1973 és 1994 között irányítása alatt a Gyulai Várszínházban 82 darabot mutattak be – ezek csak a klasszikus színpadi művek –, ezek közül 51 volt kortárs. 1995-ben Budapesten hunyt el, halála váratlan volt és megdöbbentő is egyben.

Töménytelen mennyiségű anyagot gyűjtöttek össze

A kutatás során a tényekre igyekeztek szorítkozni, fellapozták a korabeli nyomtatott sajtót. Töménytelen mennyiségű anyagot gyűjtöttek össze az elmúlt években, amelyek egy későbbi kutatás számára kiindulópontként szolgálhatnak. Az interjúkat találták a leghitelesebbnek, mivel azokban beszélt arról, hogy mi volt a hitvallása, mi volt egy-egy darab esetében az elképzelése. Vallotta, hogy közönség nélkül nincs színház, félre tudta tenni a kritikákat, számára az volt a lényeg, hogy legyen néző az előadásokon. Bár a művészvilágban a nagy bohém képe maradt meg róla, azt próbálták a kiadványban megmutatni, hogy milyen értékeket tett le az asztalra.