Az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című programsorozathoz a Magyar Nemzeti Levéltár egy vándorkiállítást is magában foglaló komplex programmal csatlakozott. A Magyarul Európában címet viselő tárlat húsz installációból áll, egy törzsanyagból, amelyet mindig három elemmel egészít ki a kiállításnak éppen otthont adó vármegye, illetve jelenleg a Békés Vármegyei Levéltár.

Szilágyi Sándor számos érdekességet mondott el a Magyarul Európában című kiállításról.

A kiállítás korabeli dokumentumok digitális másolatait tárja a nézők elé. A képeken keresztül felvillantja azokat a sorsfordító eseményeket országunk történetéből, amelyek az elmúlt 1100 évet meghatározták, valamint felidézi az Európai Unióhoz való csatlakozás előzményeit, majd magát a folyamatot és annak hatásait is. A tárlat olyan témákat ölel fel, mint a középkor, reformáció, az oszmán hódítás és hatása, a felvilágosodás, a modern állam létrejötte, a kultúra, a sport, a tudomány, az ország szerepe Európa újraegyesítésében, az 1956. évi forradalom és 1989-ben a határnyitás.

Elismert politikai formát öltött a magyarság

Megnyitó beszédében Szilágyi Sándor történész, az Almásy-kastély tárlatvezetője elmondta, a magyarság már több mint 1100 éve is meghatározó tényező volt Európában, de abban az időszakban a magyarság elismert politikai formát öltött.

– Innen beszélhetünk államiságról, amit Szent Istvánnak köszönhetünk – tette hozzá. – Azzal, hogy feltette Európa térképére a Magyar Királyságot, megindult egy fejlődés is. Nagyon fontos volt az írásbeliség, amelynek megmaradt dokumentumait ma is őrzi a Nemzeti Levéltár, a legrégebbi forrás is náluk van.

Miként alakult a magyarság története

Mint mondta, a vándorkiállítás, annak molinói arról is szólnak, hogy honnan kezdődik azaz írásbeliség, az a forráskultúra, amely alapján a történelmünket el tudjuk kezdeni vizsgálni, míg a régészek a tárgyi leletekkel foglalkoznak.

– Ezek alapján tudjuk felvázolni, hogy miként alakult a magyarság története – fogalmazott. – A vándorkiállítás az 1100 évet vázolja fel. Szólt arról, hogy az első oklevelet is meg lehet nézni kép formájában, vagy például azt a levelet is, amelyet Luther Márton írt a magyar főurakhoz.