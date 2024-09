Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a békéscsabai múzeum világhírű és egyben a világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye többek között két nagylelkű adományozó, Kukucska Róbert és Varga István jóvoltából újabb relikviákkal gyarapodott, ami fontos esemény az intézmény életében, nem véletlen, hogy az ereklyéket a hétvégi Munkácsy Fesztivál keretében mutatták be. Hangsúlyozta, hogy a mecénási támogatások kiváló üzenettel is bírnak, a felajánlott tárgyak pedig a nagyközönség számára is ismertté válnak.

Gyarmati Gabriella, Kukucska Róbert, dr. Bácsmegi Gábor és Varga István a sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy bővült a legnagyobb Munkácsy-gyűjtemény. Fotó: Vincze Attila

Immár 605 tételt számlál a legnagyobb Munkácsy-gyűjtemény

A Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, dr. Bácsmegi Gábor elmondta, hogy az év elején az aukciós oldalakon feltűnt néhány, Munkácsy Mihályhoz köthető tétel, és egyeztettek, melyek azok, amelyeket érdemes lenne megvásárolni, hogy bővítsék az egyébként így is legnagyobb Munkácsy-gyűjteményt. A legfontosabbnak azt tartották, hogy megszerezzék Munkácsy Mihály özvegye, Cécile Papier levelét, de sikerült megvenni fényképeket és kártyát is. Az elmúlt időszakban könyvekkel, valamint Munkácsy Mihály festményeiről készült rézkarcmásolatokkal, de egy, a festőfejedelemről készült karikatúrával ugyancsak bővült kollekció, amely immár 605 tételt számlál.

Karikatúra, könyvek, fényképek, kártyák is érkeztek

A Munkácsy Mihályról készült karikatúra 1879-ben készült – ismertette Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze. Úgy véli, hogy szellemes ábrázolásról van szó, a festőfejedelmet paraszti öltözékben rajzolták meg, a kéz megtámasztására szolgáló festőbotot pedig egy fokossal helyettesítették. Mutatott négy fényképet is: ezek közül

három Munkácsy Mihályról készült – az egyiket újságpapírra ragasztották –,

egy pedig az egyik festményéről, ami azért fontos, mert így kivehető, hogy milyen lehetett a mű annak idején, hiszen a géniusz alkotásai a használt bitüm miatt sötétednek.

A könyvek esetében hangsúlyozta, hogy Munkácsy Mihály: Emlékeim című önéletrajzi kötete magyar nyelven is ritkaságnak számít, ez pedig német kiadás. Az a monográfia, ami életében megjelent, szintén jelentős, hiszen tele van képekkel, így fontos információs bázis. Egy olyan albummal is gazdagodott a legnagyobb Munkácsy-gyűjtemény, amelyet a műkereskedő Charles Sedelmeyer jelentetett meg.