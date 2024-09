Felmerült az igény a képek megvásárlására, ezért szerettem volna ennek hivatalos formát. Kezdeményezésemre rábólintott a polgármester és a közösségi ház vezetője is, így az új kreatív lakásműhelyben, ahol a Krémiusz főzőcsoportom is működik, börzéket szervezünk. Október 26-án indul az első. Aki eladni, aki vásárolni szeretne, ott találkozhat majd a kiállításaink után. Sokan nyitottak ránk, figyelnek minket és bele is szeretnek egy-egy alkotásba – mondta G. Pataki Mária, aki azt is elárulta, hogy van, akinek festés közben megjött a kedve az íráshoz is.