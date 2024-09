Önfeledt szórakozásra invitálják a közönséget

Radó Denise rendező megtartotta szavát: a színészek már a próbafolyamat alatt is kiválóan érezték magukat a Jókai színház színpadán.

– A vígjáték minden momentumát jó erősen megfogtuk és alá is húztuk, azért, hogy a nézők felhőtlenül szórakozhassanak. Sajnos az élet mostanság nem túl sok önfeledtségre, vidámságra ad okot, cipeljük nap mint nap a terheinket, és akárhová nézünk, nem a kacagás jut eszünkbe először. Folyamatos drámában élni viszont nem lehet, szükség van a szórakozásra. Az élőzenekar, ami minden rendező álma, ebbe a darabba plusz humort is hoz. Akad persze egyéni dráma is a kastélyban, de megoldódik, ami a nézőnek reményt ad – taglalta Radó Denise, aki szerint ma is élő probléma lehet a nő és férfi közti anyagi különbség, a megélhetésért vívott küzdelem.