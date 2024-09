A korábbiakhoz hasonlóan a hatodik Csabai Könyvbörze számára is a Békés Megyei Könyvtár környéke adott otthont, a könyvekkel megrakott asztalok a főleg a Derkovits soron sorakoztak. Rengetegen érdeklődtek a felhozatal iránt, és a szél szintén kíváncsi volt, bele-belelapozott a könyvekbe.

Közel ötvenen pakolták ki az elolvasott, megunt könyveiket a hatodik Csabai Könyvbörze keretében

Fotó: Licska Balázs

– A cél az, hogy a jó minőségű, kiolvasott könyvek újra gazdát találhassanak, és ne a kályhában vagy a szemét között kössenek ki. A könyv érték, tehát az értékmentésről, az újrahasznosításról is szól a civil kezdeményezésként szervezett Csabai Könyvbörze – ecsetelte az egyik főszervező, Garay Éva. Úgy véli, felfelé ívelő pályán van a rendezvény, hiszen egyre több az érdeklődő, az árusok száma pedig most is rekordhoz közeli volt, csaknem ötvenen pakolták ki portékáikat.

– Van, aki kimondottan a régi könyveket, más a gyermekkönyveket keresi. Nagyon sokféle azonban a kínálat, illetve az érdeklődés is – tette hozzá Garay Éva. Egyetérthettek vele azok, akik körbesétáltak a hatodik Csabai Könyvbörze asztalai mellett, hiszen valóban szerepelt a felhozatalban minden, a gyermekkönyvektől a krimiken, a romantikusokon át a lexikonokig, sőt folyóiratokkal, képregényekkel, játékokkal, cd-, dvd- és bakelitlemezekkel is találkozhattak a kutakodni vágyók.

Garay Éva hangsúlyozta, hogy a Csabai Könyvbörze egy csendes rendezvény, ahol beszélgetésekre is lehetőség nyílik, és persze nem csak a könyvekkel kapcsolatban. A gyermekeket külön programmal várták, Rus Barbara révén a kicsik kézműves foglalkozáson vehettek részt, Kokavecz Ágnes pedig beszélgetésre invitált. A szervező kiemelte: a hatodik Csabai Könyvbörze jótékony célokat is szolgált, most is gyűjtöttek adományokat a hagyományoknak megfelelően.

Rengeteg érdeklődőt vonzott a Békés Megyei Könyvtár környékére a Csabai Könyvbörze

A Békés Megyei Könyvtár a civil kezdeményezés mellé állt

A Csabai Könyvbörze szervezői mellé állt most is a Békés Megyei Könyvtár. Kertész Zoltán igazgatóhelyettes kiemelte, hogy ahogy az intézmény szakembereit, úgy a szervezőket is a könyvek, az olvasás szeretete vezérli, így kézenfekvő volt a közös munka. Mint mondta, kétféle olvasó létezik:

van az, aki csak gyűjti és gyűjti a könyveket, addig, amíg nem fér tőle;

illetve van az, aki szeretné továbbadni azt az élményt, amit kapott egy-egy könyvtől.

Hangsúlyozta, hogy a Békés Megyei Könyvtár munkatársai arra törekszenek, hogy minél többen olvassanak. A tapasztalata szerint szerencsére sokan olvasnak, és van igény a papír alapú könyvekre – erre bizonyíték a Csabai Könyvbörze sikere is. Hozzátette: a koronavírus-járvány előtti időszakhoz viszonyítva a békéscsabai intézménybe visszatértek az olvasók, a beiratkozottak száma elérte a járvány előtti szintet.