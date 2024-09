Gyaraki Zsófi mindig is arra törekedett, hogy az alkotói munka során valami egyedit hozzon létre, új különleges dolgokat kísérletezzen ki.

Gyaraki Zsófi törekszik arra, hogy egyedi alkotásokat készítsen. Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Ádám

– Nagyon inspirált, hogy részt vegyek a tehetségkutatón, és igyekeztem valami olyat készíteni, ami felkelti a zsűri és az érdeklődők figyelmét. Így született meg az Összhang című munkám, ami tükrözi az összefonódást – fogalmazott a művész. A zsűri a számos beküldött alkotás közül úgy döntött, hogy a szobor kategóriában az Összhangot jutalmazza az első díjjal.

Gyaraki Zsófi alkotását több helyen is kiállították

Az alkotást előbb a budai Etele Pláza Galériájában állították ki, jelenleg pedig a belvárosi K Galériában látható még néhány napig, illetve hamarosan Békéscsabán is megtekintheti a közönség. Zsófit egyébként a közelmúltban meghívták egy művészeti egyesületbe is, amelynek invitálására mutathatja majd be a díjnyertes alkotást a vármegyeszékhelyen.

A főiskolán kezdődött

Zsófi üvegművészeti érdeklődése a főiskolai évekig nyúlik vissza.

– A különleges, színes üvegek mindig is nagyon tetszettek, de ott kedveltem meg igazán az üvegművészetet. Megtaláltam a hozzám közel álló technikát, és látva kísérletező kedvemet a tanáraim is arra biztattak, hogy ebben az irányban folytassam – árulta el az alkotó. – Az üveg nagyon szépen visszaadja a színeket, a fények játékát akár sík-, akár szoborszerű munkákról is van szó. A fiatal tehetség digitális és reklámgrafikai munkákkal is foglalkozik, de a hangsúly a mindennapokban egyre inkább az üvegművészetre helyeződik, amiben rengeteg támogatást kap családjától és a párjától.

800-1000 fokon történik az olvasztás

Kérdésünkre Gyaraki Zsófi elmondta, több fajta üveggel dolgozik, amelyek mindegyikét direkt olvasztásra használják. Az olvasztás maga 800 és 1000 fok között történik, az alkotó pedig különböző oxidokkal, üvegörleményekkel színezi azt. A megszületett munkákat egyébként mindenki különlegesnek találja, nagyon sok kedvező visszajelzés érkezik hozzá.

Sokan keresik az alkotót

Zsófit sokan keresik azért, hogy egyéni díjakat, elismeréseket készítsen, illetve lakásdekorációkat, funkcionális tárgyakat is kérnek tőle. Mint korábban elmondta, az üvegművészet nagyon régi hivatás, és – mint kiemelte – van fantázia abban, hogy újra felfejlesszék, amibe a művész valami helyi specifikumot is szeretne belecsempészni. A MűvészTerem kiírásán elért első hely egyébként azért is nagyon értékes, mert mind az interneten, mind nyomtatott katalógusban népszerűsítik majd a nyertes alkotót, alkotókat.