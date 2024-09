A Kapcsolatok címet viselő tárlaton a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézetének fotográfia BA szakos, végzős hallgatóinak fotói, azaz

Kilenc kaposvári végzős hallgató fényképei tekinthetők meg a tárlaton

Fotó: Licska Balázs

Ács Anett Kitti,

Balázs Gáspár,

Czifra Máté Zoltán,

Fodor Tímea,

Kulin Máté,

László Fanni,

Márkus Barnabás,

Molnár Balázs,

Orosz András

alkotásai tekinthetők meg.

Nem csak a fotókat kell megnézni, a leírásokat is el kell olvasni

A kiállítás a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári, Rippl-Rónai Művészeti Intézetének együttműködéseként, a Békéscsabai Fotófesztivál részeként érkezett a Csabagyöngye Kulturális Központba – ismertette a békéscsabai középiskola részéről Imre György fotográfus oktató. Kiemelte: érdemes nemcsak a fényképeket megnézni, hanem a mellékelt leírásokat is elolvasni, hiszen úgy adnak ki egy egészet, úgy érthetők meg. A kiállítás arra is lehetőséget nyújt, hogy a békéscsabai középiskola tanulói is tanulhassanak, ötleteket merítsenek.

Meglelik önmagukat a kaposvári évek alatt a hallgatók

A tárlatot dr. Baki Péter fotóművész, fotótörténész, az intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója nyitotta meg. Beszélt a kaposvári képzésről, hogy önmaguk fotográfiában való megtalálására ösztönzik a hallgatókat. Hozzátette: a középiskolában feladatokat kapnak a diákok, Kaposváron más a struktúra, ott sok esetben maguknak a hallgatóknak kell megtalálniuk a megoldandó feladatot. Nagy változáson mennek keresztül a fiatalok az intézetbe való bekerülés és az onnan való kikerülés között, néhány év leforgása alatt kibontakozik a személyiségük – és mindez megfigyelhető a tárlaton szereplő képeken is.