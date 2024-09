Forrainé Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze, a Dedinszky Gyula evangélikus lelkész és néprajzkutató emlékére életre hívott kiállítás kurátora elmondta, hogy a tárlat anyaga

egyrészt a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Levéltára,

másrészt pedig a Munkácsy Mihály Múzeum

gyűjteményéből állt össze.

A Dedinszky Gyula emlékére nyílt kiállításon Forrainé Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történésze tartott szakmai tárlatvezetést. Fotó: Licska Balázs

Luther-kabát, Mózes-tábla, nemesi oklevelek a kiállításban

Forrainé Kovács Márta hangsúlyozta: a család felajánlásának köszönhetően idén is gyarapodott az intézményi kollekció. Mutatta a lelkészi öltözéket, a Luther-kabátot és a Mózes-táblát; azokat a nemesi oklevelekről készült másolatokat, amelyeket a Dedinszky család őseinek állítottak ki 1272-ben és 1355-ben. De helyet kapott a kiállításban Dedinszky Gyula Békéscsaba városáért kitüntetése, díszdoktori oklevele is. Rengeteg könyvet írt és adott ki, ezek közül szerepel a vitrinben A csabai kolbász; a Stark Adolf élete és munkássága; az Írások Békéscsaba történetéből, néprajzából című kötet is.

Dedinszky Gyula 119 éve született, 30 éve hunyt el

Dedinszky Gyula 1905-ben született a mai Szerbia területén található Dunagáloson. Az egyébként a Felvidékről származó családban 200 évre visszamenőleg mindig voltak evangélikus lelkészek. Békéscsabán, a mai evangélikus gimnáziumban érettségizett 1923-ban, majd tanulmányait a pécsi egyetem soproni teológiai karán folytatta. Első magyar evangélikus teológusként Finnországba ment tanulmányútra. 1928-ban szentelték lelkésszé, éveken át szolgált Kiskőrösön, majd 1942-ben Békéscsabára hívták, és itt szolgált 30 esztendőn keresztül, 1972-es nyugdíjazásáig.

A 30 év azonban nem telt kihívások nélkül számára. A második világháború után, 1948-ban az egyház és az állam között kialakult a harc az egyházak államosítása miatt, és az államosítást Dedinszky Gyula is ellenezte. Ezért egy időre felfüggesztették állásából. Nem bírta a tétlenséget, ekkor fordult a helytörténet és a néprajz felé, sok-sok témával foglalkozott. Nyugdíjazását követően is folytatta ezt a fajta munkát. 1990-ben megkapta a Békéscsaba városért kitüntetést, 1992-ben pedig díszdoktorrá avatták. 1994-ben, tehát 30 évvel ezelőtt szólította haza az Úr.