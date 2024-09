A 32. Csabai Garabonciás Napok első napjának rendezvénye látványos divatbemutatóval kezdődött, melyen a diákok megcsillogtathatták kreativitásukat.

A megnyitón a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum művészeti munkaközösségének vezetője elmondta, már a kezdetek óta része a Garának ez a művészeti program. Novák Attila kiemelte, itt minden alkotó középiskolásnak lehetősége van megjelenni a saját iskoláján keresztül. Hozzátette, az idei kiállítás hat középiskola diákjainak munkáiból jött össze, mintegy száz tanuló alkotása látható a tárlaton. Mint fogalmazott, minden falfelületet és paravánt kihasználtak, hogy végül megszülethessen a kiállítás. Megjegyezte: biztos benne, hogy az a gyerek, aki otthon alkot, egyszer egy évben be szeretné mutatni a Garabonciás Napok alatt a munkáit Békéscsabán, hisz a középiskolások számára ez az egy városi fórum létezik, melyen a műveiket ki tudják állítani.

A legtöbben grafikákat készítettek a Csabai Garabonciás Napok kiállítására

A diákok munkáit háromfős zsűri értékelte: Baji Miklós Zoltán képzőművész, Boldog Gusztáv fotóművész és Ván Hajnalka művészettörténész. Az alkotásokat festészet, grafika, fotó és iparművészet kategóriákban díjazták. Ván Hajnalka, a zsűri elnökeként kérdésünkre kifejtette: a beküldött anyagok mennyisége nem feltétlenül volt arányos, mert például idén a többi alkotáshoz képest nagyon sok grafika volt. Megjegyezte, hogy mivel a grafikán belül több különböző technikát is lehet alkalmazni, így emiatt ebben a kategóriában kifejezetten nehéz dolga volt a zsűrinek. A szakember kitért arra is, hogy korábban volt olyan év, amikor sokkal több fotó volt, ez a szám azóta is megmaradt, általában ebben egyébként bátrabbak a diákok. A grafikát tekintve pedig megjegyezte, hogy a számítógéppel készült munkák egyre nagyobb teret nyernek a tanulók körében, ugyanakkor szerinte leginkább a profizmus jellemzi ezen alkotásokat, már-már alig látszik, hogy gyerekek készítették őket. Ván Hajnalka az értékelést illetően elárulta, hogy nem is annyira a témát, hanem inkább a választott technikát nézik, de természetesen számít a mű kisugárzása is.