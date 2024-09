Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója elmondta, a második alkalommal hívták életre a Békés Vármegye Természetfotója pályázatot és a hozzákapcsolódó kiállítást.

Békés Vármegye Természetfotója: jöhet a folytatás

– Egy sorozat második részénél tartunk, aminek még jó ideig lesz folytatása – tette hozzá, majd kiemelte: a zsűrinek ezúttal is nehéz dolga volt, nagyon erős volt a mezőny, és sok kép készült madarakról. Kitért arra, hogy a tavalyi kiállításnak is volt utóélete, hiszen több intézmény megkereste a múzeumot, hogy szívesen bemutatná a tárlatot, és az idén is így van, hiszen a szabadkígyósi Wenckheim kastély már felvette velük ebben a kérdésben a kapcsolatot.

Meglepő, különleges pillanatok

Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója beszédében elmondta, nagyon szép munkák születettek, és a zsűrinek valóban nehéz dolga volt.

– Ugyanakkor a zsűrizés mindig élményt is jelent, hiszen amikor értékelés közben, illetve utána megnézzük a fotókat, nem csak a munkákat látjuk a képekben, hanem olyan meglepő pillanatokat is, amelyek a mindennapok forgatagában az embernek nem jutnak osztályrészül – fogalmazott. – A kiállításon Békés vármegye természeti örökségét látjuk. Megjelennek a Körös ártéri erdei a maguk rejtett erejével, a csodálatos nagy harkályfajtával, a kis rókával, amely megbújik az odvas fák tövében. Ott vannak a képeken a holtágak is, amelyen láthatjuk a bakcsót, a vakvarjút. A képek elkalauzolnak a szikes pusztára, és látható rajtuk különleges sármányféle vagy a nagy goda is.

Rántott béka, zime-zum

A pályázat díjait Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke adta át. A tárlaton negyven képet tekinthetnek meg az érdeklődők október 13-ig.

Első helyezett lett Méhes Miklós Rántott béka, zime-zum című fotójával, a második helyezést ért el Lustyik Gábor Hajnali repülés című fotója, míg a harmadik helyen Flender János végzett Téli színek című fotója.