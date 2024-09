A Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke elmondta, az esemény évről évre növekvő népszerűsége is azt mutatja, nagy szüksége van a felnőtt generációnak arra, hogy eltöltsön együtt néhány szabad órát egymás társaságában. Mácsai Sándor kiemelte, a korábbi Egyed napi rendezvényeiken is valamilyen tematika volt jellemző, ezúttal bajor hangulatot igyekeztek varázsolni az Öregház udvarára. Mint fogalmazott, ő maga kétszer is járt a müncheni Oktoberfesten, melyek tulajdonképpen az inspirációt jelentették számára, hogy a tavalyi szlovák, illetve a korábbi ősmagyar ételek után idén a német gasztronómiai különlegességekről szóljon a rendezvény. Ezúttal tehát bajor csülök, sör, illetve zene várta a kilátogatókat.

Pajzán népmeséket is hallhattak a résztvevők az Egyed napon

A rendezvényen a hagyományos német harmonika muzsika mellett székely eredetű pajzán népmeséket is hallhattak a résztvevők, melyeket Dihenné Rucz Erika adott elő. Mint kérdésünkre elárulta, szerinte az emberek kifejezetten vevők erre a műfajra, ilyenkor ugyanis otthon hagyják a problémáikat és felhőtlenül tudnak szórakozni.

Környékbeli németek is érkeztek a rendezvényre

A békéscsabai német önkormányzat meghívására a mezőberényi német nemzetiségi önkormányzattól is eljöttek a rendezvényre, akik a városban lakó német vendégeket kísérték el a fesztiválra. Frey Mihályné Kaiser Gizella elnökhelyettes a Beol.hu-nak hangsúlyozta, kifejezetten örül minden ilyen alkalomnak, hiszen viszonylag ritkán fordul elő, hogy a német hagyományokat ennyire célzottan felelevenítő eseményt tartsanak a közelben.